配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

株式会社フォーカスシステムズ

当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、2026年３月期の配当予想を下記のとおり修正することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．修正の内容

２．理由

当社は、「中期経営計画 24-26」で掲げた「発展・利益・還元サイクルの強化」に基づき、「成長投資」「収益性向上」「従業員・株主等への還元」に注力しております。

そして、従業員一人ひとりが中期経営計画の達成のために、収益性向上にこだわり、成長投資を“稼ぐ力”に転換してまいりました。その結果、通期の着地見込みが業績予想を上回る水準で推移していることから、「従業員・株主等への還元」を一層高い水準で実現できる見通しとなりました。

つきましては、2026年３月期の期末配当金を１株当たり８円増配いたします。これにより、年間配当金は前回予想の１株当たり54円から62円となる予定です。

なお、期末配当につきましては2026年６月開催予定の第50期定時株主総会に付議する予定です。

当社は今後も、株主の皆さまのご期待に応えられるよう、より一層の企業価値向上を目指してまいります。

以上