スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』、新世界「二相楽園」開幕！Ver.4.0の更新と共に新キャラクター「爻光」の期間限定ピックアップ開始！今ならログインで20連、限定★5キャラ貰える！

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』にて、本日2月13日（金）よりVer.4.0「月満ちる時に神はなし」にアップデートしたことをお知らせいたします。新たに「愉悦の地」二相楽園が実装されました。さらに限定星5キャクター「爻光」（CV：花澤香菜）が登場するイベント跳躍「光映千翎」を開催、その他にも、開拓クエストやイベントなどに関する情報をご紹介いたします。

● Ver.4.0前半イベント跳躍

イベント跳躍「光映千翎」

本日2月13日（金）より、イベント跳躍「光映千翎」を開催しました。Ver.4.0期間中、限定星5キャラクター「爻光（愉悦・物理）」（CV：花澤香菜）の出現率がアップします！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「彼女が視ると決めた時（愉悦）」の出現率がアップ！

開催期間：

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月24日（火）15:00（サーバー時間）

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月24日（火）16:00（日本時間）

イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」

イベント跳躍「銘心の萃」も開催いたしました！期間中「銘心の萃」にて、限定星5キャラクター「長夜月」（CV：小倉唯）、「セイレンス」（CV：石見舞菜香）、「ブラックスワン」（CV：生天目仁美）が再登場いたします！また再び彼らを入手できるチャンス！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「真心の集」では、「長き夜に輝く星へ」、「海の歌は何がため」と「時間の記憶を再構築して」の出現率がアップ！ぜひお見逃しなく！

「銘心の萃/真心の集・長夜月」

「銘心の萃/真心の集・セイレンス」

「銘心の萃/真心の集・ブラックスワン」

開催期間：

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月3日（火）11:59（サーバー時間）

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月3日（火）12:59（日本時間）

●新開拓クエスト「月満ちる時に神はなし」

Ver.4.0の新開拓クエスト「月満ちる時に神はなし」が本日リリース。

いつしか絵巻の中へと堕ちた楽園で、空に浮かぶ神は笑みを湛え、静かに待っている-- 仮面を被った請謁者が神の座を巡って競い合い、世の人々を喜ばせるのを。 やがて劫火が銀河を焦がす間に、神はその姿を消した。 愉悦を渇望する人々に、「神になれる1分間」という褒美だけを残して。

●「ルアン・メェイ」新コスチューム無料配布

「ルアン・メェイ」のコスチュームを無料配布いたします！

Ver.4.0の間に、ゲームにログインするとルアン・メェイの新コスチューム「紙上に咲く雪梅」を無料で受け取ることができます。

開拓者の皆様、お忘れなく！

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月25日（水）6:00（北京時間）

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月25日（水）7:00（日本時間）

●ログインボーナス「巡星の礼」

ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催しました！ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえます！ぜひご参加ください。

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月24日（火）3:59（サーバー時間）

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月24日（火）4:59（日本時間）

●イベント「楽園の礼」

Ver.4.0では恒例の「巡星の礼」ログインボーナスのほか、 「楽園の礼」でさらに10枚の「星軌専用チケット」をゲットできます。 合計20枚の「星軌専用チケット」をゲットするチャンス、ぜひお見逃しなく！

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月25日（水）6:00（北京時間）

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月25日（水）7:00（日本時間）

●イベント「ペラリ、好運くじ！」

Ver.4.0更新後、イベント「ペラリ、好運くじ！」にて5日ログインすると星玉×1,600を獲得できます。 さらに、0.01%の確率で「星軌専用チケット」100枚を追加で獲得できるチャンスも！？

開催期間：

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月25日（水）6:00（北京時間）

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年3月25日（水）7:00（日本時間）

●「限定★5キャラ7名から1名プレゼント」

Ver.4.0更新後からVer.4.2終了までの間、 ゲームにログインすると、限定★5キャラクター景元、カフカ、丹恒・飲月、鏡流、花火、黄泉、アベンチュリンの計7名の中から、1名を選んで受け取ることができます！

開催期間：

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年6月1日（火）6:00（北京時間）

2026年2月13日（金）アップデート後～2026年6月1日（火）7:00（日本時間）

●「爻光」PV公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ke8-S0MnoV0 ]

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（旧Twitter）アカウントにてキャラクター「爻光」のキャラクターPV「万事順調」を公開しております。

さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たる！ぜひチェックしてみてください。

◆『崩壊：スターレイル』

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが新たに贈る『崩壊』シリーズ最新作のスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。



◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）



