A.P.C.名作「RAYMOND」を軽快なリップストップ素材で別注。JOURNAL STANDARD relume限定モデル登場。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）より、フレンチシックの代名詞「A.P.C.」の名作 「RAYMOND（レイモンド）」ブルゾンをベースにしたエクスクルーシブモデルが登場します。

A.P.C.（アー・ぺー・セー）を代表する定番モデル「RAYMOND」ブルゾンを、軽快なリップストップ素材で別注。

インラインモデルより着丈を短く設定したトレンド感のあるショート丈に仕上げ、身幅にはゆとりを持たせました。裾のドローコードを絞ることで、丸みのあるバルーンシルエットへと変化します。表地には、耐久性と軽量性に優れたリップストップ生地を採用。上品な佇まいはそのままに、アメカジをルーツに持つレリュームのフィルターを通して、テックウェアの機能性をプラスしています。裏地には通気性に優れたメッシュ素材を使用し、汗ばむ季節でも肌離れが良く、Tシャツの上からさらっと羽織れる一着。春先から初夏までロングシーズン活躍します。スナップボタンやドローコードなどの付属パーツはブラックで統一し、全体をミニマルでシックな印象に。さらに、2026年より新たに採用されるA.P.C.の新ロゴデザインを搭載。洗練されたタイポグラフィが、控えめながらも確かな存在感を放ちます。

A.P.C SMU BLOUSON RAYMOND

発売時期/3月下旬

展開店舗/JOURNAL STANDARD relume 各店 /ベイクルーズ オンラインストア(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/blouson/26011465001310?q_sclrcd=001)

サイズ/M / L/カラー/Black/価格/\44,300（税込）

商品お問い合わせ先/JOURNAL STANDARD relume 自由が丘/TEL03-5731-0504

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/