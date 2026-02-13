【ベストSF2025 国内篇第1位!!】飛浩隆の最新作『鹽津城（しおつき）』緊急重版出来！　――この世界の輪郭をゆるがす想像力を駆使して描かれた、現代日本SFの最先端

河出書房新社

株式会社 河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役社長 小野寺優）より刊行している、飛浩隆さんの

作品集『鹽津城（しおつき）』（2024年11月26日発売、税込2,200円）が、「SFが読みたい! 2026年版」（早川書房）にて発表された「ベストSF2025」国内篇で第1位に選ばれました。

本書は、2018年発表の「流下の日」以下、全6編のSF小説を収録。第41回星雲賞日本短編部門受賞作「自生の夢」と第46回同賞同部門受賞作「海の指」の世界につながる作品もあり、飛浩隆ファン必読、『自生の夢』以来8年ぶりに刊行された作品集です。

表題作の中編「鹽津城」は、季刊文芸誌「文藝」2022年秋季号に掲載された"しお"に襲われる世界の物語。現代と近未来、遠未来の3つを舞台にして描かれた壮大な気候変動SF！

24年刊行時、飛さんはXで次のようなメッセージを投稿しています。

〈わたしの近刊『鹽津城』はじぶんでもはっきり分かるほどキモいです。たぶん過去最高に。お楽しみに〉

日本SF大賞2冠の巨匠・飛浩隆さんの最新作品集であり、「SFが読みたい! 2026年版」ベストSF2025国内篇第1位となった『鹽津城（しおつき）』に、ぜひご注目ください！

●単行本『鹽津城（しおつき）』収録作（全6編）

・結婚記念日に夫から贈られた植木は、「贈り主様にそっくりな『花』」をつける不思議な木――「未（ひつじ）の木」

・少年は、言葉の力で世界を紡ぐことができた――「ジュヴナイル」

・四十年前、現政権が発足した日に大災害が生じたあの地へと、私は帰ってきた、なぜ？――「流下の日」

・山腹に生じた緋色の世界に迷いこんだ末に――「緋愁（ひしゅう）」

・〈うみの指〉に襲われる世界と、私の世界――「鎭子（しずこ）」

・"しお"に覆われゆく風景、病みゆく身体、"しお"と共存する人々、ささやかな日常から織りなされる歴史――「鹽津城」

■書誌情報

『鹽津城（しおつき）』

著者：飛浩隆

仕様：四六判/上製/264頁

税込価格：2,200円（本体2,000円）

発売日：2024年11月26日

ISBN：978-4-309-03936-7

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309039367/

★電子書籍も発売中です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

■作家紹介

(C)日本SF作家クラブ

飛 浩隆 （トビ ヒロタカ）

1960年島根県生まれ。島根大学卒。第1回三省堂SFストーリーコンテスト入選。『象られた力』で第26回日本SF大賞、『自生の夢』で第38回同賞を受賞。著書に『グラン・ヴァカンス』『ラギッド・ガール』。