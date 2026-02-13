株式会社ONDOホールディングスと神川町は「地域活性化に関する包括的連携協定」を締結しました

株式会社ONDOホールディングス

株式会社ONDOホールディングス（埼玉県さいたま市、代表取締役 山崎寿樹、以下 ONDOホールディングス）と神川町（町長 櫻澤 晃）は、2026年2月13日に神川町役場にて「地域活性化に関する包括連携協定」の締結式を行いました。

神川町には、ONDOホールディングスの子会社である株式会社温泉道場が運営する日帰り温泉「おふろcafe 白寿の湯」があり、2019年には町と防災協定を結ぶなど協力関係にあります。今回の協定はONDOグループの持つ強みを活かした連携・協働によって、さらに地域を盛り上げるとともに、諸課題の解決を図り、地域社会の持続的な発展及び町民福祉の向上に寄与することを目的にしています。

連携して取り組む事項

（１）地域資源を活用した、産業及び観光の振興に関すること

（２）農商工連携による地域ブランドづくりの推進に関すること

（３）町有施設等の利用促進や町有未利用地の利活用に関すること

（４）文化、芸術、スポーツに関すること

（５）安全、安心の推進に関すること

（６）健康、福祉の増進に関すること

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/