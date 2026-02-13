2026年2月13日（金）より、審査制NFTローンチパッドのサービス名称を「INO Fine（アイエヌオー ファイン）」へ変更いたします

株式会社CAICA DIGITAL

当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）が運営する審査制NFTローンチパッド（一次販売所）「Zaif INO」は、2026年2月13日（金）より、サービス名を「INO Fine（アイエヌオー ファイン）」へ変更いたします。

当サービスでは現在、NFTを活用した漫画家の出版応援プロジェクト「NFT漫画プロジェクト」を、日本国内のみならずアフリカへも拡大させるなど、新たな取り組みを次々とスタートさせています。これを機にブランドを刷新し、Web3時代の新しい価値体験を提供するプラットフォームとして、さらなる飛躍を目指します。

■変更概要

新サービス名： INO Fine（アイエヌオー ファイン）

旧サービス名： Zaif INO（ザイフ アイエヌオー）

変更日： 2026年2月13日（金）

公式サイトURL： https://zaif-ino.com/ （変更なし）

公式X（旧Twitter）：

アカウント名：INO Fine｜NFT販売所

ID/URL：@zaif_ino(https://x.com/zaif_ino) （変更なし）

■サービス名変更の背景

当サービスはこれまで、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）として、プロジェクトの品質を担保しながら、クリエイターとユーザーをつなぐ「Initial NFT Offering（イニシャル・エヌエフティ・オファリング＝INO）」の場を提供してまいりました。

現在、私たちは従来のNFT販売にとどまらず、ブロックチェーン技術を活用したクリエイターのインキュベーション（育成・支援）や、国境を越えた社会課題へのアプローチなど、活動領域を大きく広げています。こうした事業の進化と提供価値の拡大に合わせ、サービス名を「INO Fine」へと刷新する運びとなりました。

■新ブランド「INO Fine」に込めた想い

新しい名称である「Fine」には、私たちが提供する4つのコアバリューが込められています。

１．Fine ＝ 良質・安心（Quality & Safety）

審査制プラットフォームとして、引き続き「良質なINO（Initial NFT Offering）」「安心できるプロジェクト」を厳選して提供します。

２．Fine ＝ 精緻・技術（Detail & Art）

ブロックチェーン技術の精巧さと、クリエイターが生み出すアートの緻密さを尊重します。

３．Fine ≒ Fun（楽しさ・ワクワク）

「ファイン」という響きは「ファン（Fun）」と共鳴します。単なる購入体験にとどまらず、参加すること自体が楽しい、ワクワクするエンターテインメント性を追求します。

４．Fine ＝ Finance（金融・資金調達）

Web3における新しいファイナンスの形（DeFi等）を意味します。クリエイターの資金調達とサポーターの支援をなめらかに繋ぐ、次世代の金融エコシステムを構築します。

「INO Fine（アイエヌオー ファイン）」は、楽しさ（Fun）と金融（Finance）を融合させた、新しい体験を届けるブランドです。

■現在進行中のプロジェクトと実績について

「INO Fine」へのリブランディングに伴い、現在進行中のプロジェクトをさらに加速させてまいります。

1. 国内漫画出版プロジェクト（NFT漫画プロジェクト）

「素晴らしい作品を描く才能がありながら、資金や機会に恵まれない」というクリエイターを、NFT販売を通じて支援するインキュベーション・プログラムです。

ユーザーはNFTを購入することで「応援者」となり、集まった資金は作品の制作費や製本費に充てられます。これまでに、現在開催中のものも含めて8名の漫画家の出版応援プロジェクトを実施いたしました。そのうち4名の漫画家の作品で目標資金調達を達成し、現在、出版に向けた最終制作が進行中です。

単なるデジタルデータの売買にとどまらず、「漫画」という形ある成果物をファンと共に作り上げるこの取り組みを通じて、日本の漫画文化の発展に貢献してまいります。

▶ NFT漫画プロジェクトの詳細はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga/)



2. アフリカの才能を発掘する「NFT漫画プロジェクト in アフリカ」

Web3技術の可能性を世界へ広げる取り組みとして、アフリカ地域にフォーカスしたプロジェクトを始動しました。

現地のクリエイターと連携し、彼らのアートやストーリーをNFT化して世界へ発信します。ブロックチェーンの透明性を活かし、クリエイターへ正当な収益を還元する仕組みを構築することで、持続可能な創作活動を支援します。

エンターテインメントを通じて国境を越えたつながりを生み出し、社会的なインパクトの創出を目指しています。

▶ NFT漫画プロジェクト in アフリカの詳細はこちら(https://zaif-ino.com/media/nftmangapj-20251224/)

■今後の展開について

「INO Fine」は、審査制NFTローンチパッドとしての信頼性を基盤に、国内の漫画出版支援からグローバルなプロジェクトまで、多岐にわたる企画を展開してまいります。

「良質（Fine）」な体験を通じて、クリエイターとユーザー、そして社会をつなぐハブとなることを目指します。

