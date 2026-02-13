【ラグナロクオンライン３】日本国内でのサービス提供決定！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 坂井一也、以下ガンホー）は、スマートフォンおよびPC向けMMORPG『ラグナロクオンライン３（通称、RO3）』の日本国内でのサービス提供が決定したことを発表いたします。

日本国内サービス提供決定

https://ro3global.com/ja/

『ラグナロクオンライン３』とは

今なお世界各国で愛されMMORPGの歴史に輝く『ラグナロクオンライン（通称、RO）』のシリーズ最新作です。原作独自の世界観や職業システム、定番のコンテンツといった特徴的な要素を継承しつつ、 現代的なアートスタイルへの刷新とシステムの再構築を施しました。

キービジュアル

グローバルな交流・協力プレイが可能となり、新世代のユーザーだけでなく、シリーズファンにも生まれ変わったラグナロクの世界をお楽しみいただけます。ステータス・スキルの構築、攻城戦等の特定のコンテンツは、定期的に更新される「シーズン制」を採用しており、シーズンごとに新しい遊びや体験を長期にわたって提供いたします。

また、連結子会社であるGravity Co.,Ltd. Groupよりグローバル配信（一部地域を除く）が決定しております。

今後も、最新情報は随時お知らせいたします。MMORPG『ラグナロクオンライン3』に、どうぞご期待ください。

『ラグナロクオンライン３』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン３ ※スペースなし、数字は全角

（英語名：RAGNAROK ONLINE 3）

ジャンル：MMORPG

対応機種：iOS/Android(TM)/PC ※予定

価格：基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。

運営：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

タイトルロゴ

コピーライト表記：(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.