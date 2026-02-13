ステッカーを集めて特産品が当たる！佐世保・九十九島 99種のステッカーキャンペーン2月16日(月)から実施

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会（所在地：長崎県佐世保市三浦町21-1(JR佐世保駅構内)、理事長：辻宏成）では、佐世保市の観光資源である九十九島の西海国立公園指定70周年を記念し、2026年2月16日（月）～3月15日(日)まで、キャンペーン対象店舗で1,000円以上飲食もしくは購入された方にオリジナルステッカーをプレゼントする「佐世保・九十九島 99種のステッカーキャンペーン」を実施します。

ステッカーの数は「九十九島」にちなんで99種類！

さらに、配布するステッカーの裏面に記載されているシリアルコードを集めて、指定のサイトで入力して応募すると、長崎和牛や佐世保の銘菓など、佐世保の名産品が当たります。

佐世保・九十九島ステッカーキャンペーンについて

１．ステッカー配布キャンペーン応募期間：2026年2月16日（月）～3月15日（日）

２．参加方法

１.キャンペーン参画店舗にて1,000円以上のお食事又はお買い物をし、ステッカーをもらう

２.ステッカー裏面に記載のQRコードからキャンペーンサイトにアクセスする

３.キャンペーンサイトに掲載の応募フォームに、ステッカー裏面に記載のシリアルコード、

氏名、住所、電話番号を入力して応募完了。当選者には後日、商品が届きます。

※システム上、応募フォームでのシリアルコードの保存はできませんので、ご了承ください。

※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

※ステッカー2枚以上で応募可能です。

３．賞品

シリアルコード５つで応募可 長崎和牛シャトーブリアン (5名様)

シリアルコード４つで応募可 干物ギフト凪 (5名様)

シリアルコード３つで応募可 佐世保菓子詰め合わせ (10名様)

シリアルコード２つで応募可 九十九島遊覧船パールクィーンペアチケット

or九十九島水族館海きららペアチケット (10組様)

４．注意事項

・ステッカーは無くなり次第終了となります。

・シリアルコードは1コードにつき1回のみ有効です。同一のシリアルコードを使用した複数回の

ご応募はできません。 万一そのような事実が確認された場合には、当選を無効とさせていただき

ます。

・英数字の全角・半角、大文字・小文字、類似文字（数字の「0」とアルファベットの「O」、数字

の「1」と英字の「I」など）の誤入力にご注意ください。

・発送先等の情報提供がない場合や、シリアルコードの誤入力でシリアルコードが確認できない場合

は当選を無効とさせていただきます。

・応募時の通信料は自己負担となりますのでご了承ください。

・キャンペーン終了後、応募者の住所・転居先が不明または長期不在などで賞品がお届けできない

場合は当選を無効とさせていただきます。

・賞品の内容は変更になる場合がございます。

・1会計1,000円以上のお買い上げでステッカーを1枚配布します（購入金額が2,000円・3,000円の

場合も1枚のお渡しとなります）。

５．対象店舗

50店舗が対象となります。詳しくはキャンペーン特集ページをご覧ください。

「海風の国」HP キャンペーン特集ページ：https://www.sasebo99.com/feature/sticker2026