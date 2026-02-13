ブライダル大手のエスクリとノバレーゼ 経営統合　 新社名を「オンザページ」に　26年4月から

株式会社エスクリ

婚礼大手の（株）エスクリ（東京都中央区）と（株）ノバレーゼは、経営統合する2026年4月1日（水）に合わせて、新社名を「株式会社オンザページ（英文表記：ON THE PAGE, Inc.）」に変更します。新社名には、結婚式という人生の大切な節目に立ち会うだけでなく、その前後に続いていく人生の時間に寄り添い続ける存在でありたい、という両社共通の意思を込めました。 人生を一冊の物語に例えるなら、結婚式は確かに忘れられない「その1ページ」です。オンザページは、その瞬間に立ち会い、記憶として刻まれる時間を届け続ける会社でありたいと考えています。

当社とノバレーゼは昨年（2025年）11月に合併契約を締結しており、今後3月に開催を予定する両社の株主総会を経て、経営統合します。

合併後のオンザページの連結売上高は470億円に達する見込みで、ブライダル事業の売上規模では業界最大級に浮上します。

婚礼施設の建設費の抑制や経営資源の集約、広告宣伝費や食材など各種仕入れ、システム、採用分野での経営の効率化を図りながら、競争力を高めます。

貸会議室大手の株式会社ティーケーピー（TKP）（東京都新宿区）を筆頭株主とする両社は、ブライダル業界における新たな価値創出を目指しており、両社がそれぞれ培ってきた強みを掛け合わせ、これまでの既成概念を打ち破る「業界有数の婚礼事業グループ」を誕生させる考えです。

変更理由と社名に込めた思い

▲ 新社名のロゴマーク

両社は経営統合の決定以降、事業構想や成長戦略について互いに議論を重ねてきました。

その中で、単なる規模拡大や効率化ではなく、「どんな存在として社会と向き合っていくのか」を明確に示すことが重要であるとの結論に至りました。我々が目指す姿を象徴する社名「株式会社オンザページ」として、いよいよ新たな船出を切ります。

結婚式は、新郎新婦だけでなく、家族や友人、これまで出会ってきた人々が集い、感情を共有するその瞬間は、人生の「その1ページ」として記憶に残り続けます。

オンザページは、そうした結婚式の価値を起点に、結婚の前後に広がる人生の時間にも寄り添っていきたいと考えています。結婚の準備期間、結婚後の暮らしなど人生の節目節目で、また選んでいただける存在でありたい。 「ON THE PAGE」という社名には、人生の物語が更新される瞬間に立ち会い続ける会社でありたい、という両社の想いを込めています。

ロゴについて

ロゴマークは、人生の物語が綴られた一冊の本が開かれる瞬間をモチーフにしています。さまざまなページが重なり、開かれていく形状は、人生の節目ごとに新たな物語が加わっていく様子を表現しています。コーポレートカラーのオレンジには、人の心を前向きに照らし、次の一歩を踏み出すエネルギーと、新しい物語が始まる希望を込めました。オンザページが、人生の節目においてそっと寄り添い、前を向くきっかけとなる存在でありたいという姿勢を表しています。

新商号

株式会社オンザページ（英文表記：ON THE PAGE, Inc.）

新商号変更予定日

2026年4月1日（本合併効力発生日）



＜ご参考＞

統合に至った背景や経営により生まれるシナジーについては、昨年（2025年）11月14日発表している以下の当社報道資料でご覧いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000025398.html

エスクリ 会社概要

社名 ：株式会社エスクリ ［英文社名］ESCRIT INC.

※東証スタンダード市場上場

住所 ：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6-1 山万ビル

電話 ：050-1743-3418（代）

設立 ：2003年6月

代表者 ：代表取締役社長 CEO 渋谷守浩

連結売上高：連結261億7,900万円（2025年3月期実績）

従業員数 ：755人（2025年3月31日現在）

事業内容 ：挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業

施設数 ：28施設（直営の婚礼施設）

ノバレーゼ 会社概要

社名 ：株式会社ノバレーゼ ［英文社名］NOVARESE, Inc.

※東証スタンダード市場上場

住所 ：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目8番14号 銀座YOMIKOビル4F

電話 ：03-5524-1122（代）

創立 ：2000年11月1日

代表者 ：代表取締役社長 荻野洋基

連結売上高：220億3900万円（2025年12月期実績）

従業員数 ：1,099人（連結）、780人（単体）（2025年12月末）

事業内容 ：ブライダル事業（婚礼プロデュース部門、婚礼衣裳部門、レストラン部門）

・レストラン特化型事業

施設数 ：国内

直営

・婚礼施設 40施設 ※

・ドレスショップ 25店舗

・レストラン 11店舗

提携

・婚礼会場 3店舗 ※

海外

直営

・レストラン 1店舗

・フォトウエディングとスパ運営事業 1店舗

提携

・婚礼会場 2店舗 ※

※直営の施設数は開業予定、提携は販売予定も含みます