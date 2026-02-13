【人的資本経営の深化】勤続10年以上の全社員を対象とした退職時に譲渡制限解除可能な株式報酬（RS）を新たに導入

株式会社アトラエ

People Tech (テクノロジーによって人の可能性を拡げる) 事業を展開する株式会社アトラエ (本社：東京都港区、代表：新居佳英、東京証券取引所プライム市場：6194) は、長期に渡り勤続する全社員を対象とした「譲渡制限付株式報酬（RS）」の導入および新株式の発行をお知らせします。

本施策は、勤続10年以上の全ての社員に対し、毎年の給与水準に基づいたアトラエの株式を付与するものです。この株式は「退職時に譲渡制限解除」となり、社員の中長期的な資産形成を支援すると同時に、株主の皆様を含めた大切なステークホルダーと共に企業価値最大化をより一層追及することを目的としています。

◼️導入背景

アトラエは創業以来、会社とは「関わる全ての人々が幸せになるための仕組みである」という考えのもと、「関わる全ての人々を幸せにするためのサイクル」を大切にしてきました。そのサイクルの起点となるのは共に挑戦し共に歩む社員一人ひとりです。

アトラエでは社員のやりがいや働きがい・幸せを追求するために、出世や肩書きといった従来の階層的な概念に捉われることなく、全社員に権利と責任を渡しフラットな自律分散型組織を構築してきました。アトラエが持続的に成長していくには、経営理念やカルチャーに強く共感し、長期にわたって本質的な価値創造に挑み続けてくれる社員の力が不可欠です。

今回の制度導入により、一人ひとりの貢献がダイレクトに将来の資産価値に反映され、人生において貴重な時間をアトラエと共に歩む社員への敬意と同時に「全員が経営者視点を持つ」というカルチャーを改めて報酬制度の面からも実現させました。

◼️本制度の3つの特徴

多くの社員が長期で働き続けるアトラエだからこそ、一人ひとりの生涯のライフプランに寄り添い、長期に渡り貢献してくれた社員への敬意として、成長企業らしい株式を用いた報酬制度を独自で構築しました。

1. 勤続10年以上の全ての社員が対象

アトラエでは、勤続 10 年以上の全ての社員を対象とし、一人ひとりの給与水準を基礎とした一定数の特定譲渡制限付株式の割当てを毎年実施することを予定しています。本制度が、長期にわたり安心してアトラエで挑戦し続けられる環境の１つとなることを期待しています。

2. 株価との連動

退職時に譲渡制限解除が可能となる制度設計にしたことにより、社員が株主の皆様と同じ目線を持ち10年・20年先の未来を見据えた本質的な価値創造への挑戦し続けられること、そしてその挑戦が、社員一人ひとりの退職後の資産形成にも連つながる設計としています。

3. 税制面

譲渡制限の解除を退職時とすることで「退職所得」となり、退職所得控除が適用されます。

新株式発行の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21544/table/191_1_bc254085fa499e2ab50a36de65ed5751.jpg?v=202602130751 ]

わたしたちアトラエは、本制度を通じ全社員が一丸となり株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーの期待を超える価値創造に挑戦してまいります。

会社概要

社 名：株式会社アトラエ（東京証券取引所プライム市場:6194）

所 在 地：東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA 8F

代 表 者：代表取締役CEO 新居 佳英

URL：https://atrae.co.jp/

事業内容：People Tech事業（Green・Wevox・Yenta）

Green https://www.green-japan.com/

Wevox https://get.wevox.io/

Yenta https://page.yenta-app.com/jp

※People Tech事業：“テクノロジーによって人の可能性を拡げる事業を創造していく” という想いを込めてアトラエを再定義した造語

