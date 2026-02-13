建設業界の「学びのDX」で生産性向上を実現！「ハタコンムービー」が「第8回 あいちサービス大賞」特別賞を受賞

ハタコンサルタント株式会社

建設業界特化型の研修サービスを展開するハタ コンサルタント株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：降籏 達生）が提供する、建設業界特化型の動画研修サブスクリプションサービス「ハタコンムービー」が、愛知県が主催する「第8回 あいちサービス大賞」特別賞を受賞いたしました。（公式サイト：https://www.pref.aichi.jp/press-release/service8.html）

本サービスは、深刻な人手不足や2024年問題に直面する建設業界において、現場の業務と両立しながら効率的に技術習得ができるプラットフォームです。今回、愛知県内のサービス産業の生産性向上に寄与する先進的な取り組みとして、その「独自性の高い教育体系」と「業界全体の課題解決に資する社会貢献性」が高く評価されました。

ハタコンムービー

■開発背景

建設業界では長年、技術の承継を現場でのOJTに頼ってきました。しかし、若手入職者の減少に加え、2024年4月から適用された労働時間の上限規制により、指導にあたるベテラン社員が教育指導にさける時間は大幅に減少しています。 「教育体制が整っていないために若手が離職する。しかし、現場を優先せざるを得ず教える時間がない」という、業界特有の負の連鎖が深刻化しています。本サービスは、単なるIT導入に留まらない「教育の仕組み化」により、この「教育の空白」を解消するために誕生しました。

■建設業界の課題を解決する“学びのDX”『ハタコンムービー』

「ハタコンムービー」は、指導者の経験値に依存していた従来の教育を、いつでも・どこでも・誰でも高い水準で学べる「標準化された仕組み」へと変革するサービスです。25年以上にわたり建設技術者の育成に携わってきた知見をデジタル化し、PCやスマホからいつでも視聴可能な467本・140時間超の専門教材を提供することで、以下の3つの価値を実現しています。

１.「現場を止めない」教育

1本数分から学べる動画により、移動時間や休憩時間を活用した効率的な学習が可能。

２.教育効果の「見える化」による負担軽減

学習管理システム（LMS）により、受講者の進捗や理解度を数値で把握。指導者の負担を大幅に軽減します。

３.実証された生産性向上

自社においてもサブスク化により提供プロセスの効率化を達成。導入企業からも「研修準備が不要になった」「若手が安心して学べる」と満足の声を得ています。

■サービス概要

・3つのプラン体系：「LITE」「STANDARD」「＋PLUS」

・豊富な教材：建設技術255本、ビジネス基礎212本、合計467本

・学習管理機能（LMS）：受講進捗の可視化、修了証の発行に対応

・教育効果の強化：演習・テスト機能により学習定着を促進

・独自カスタマイズ：自社のオリジナル動画やマニュアルの配信も可能

・利用実績：64社（2026年1月時点）

・公式サイト：https://hata-web.com/lp-movie/

■代表取締役 降籏 達生のコメント

「今回の受賞は、私たちが長年取り組んできた『建設業界の技術承継をITで支える』という挑戦が評価されたものと確信しています。今後も、愛知県、そして日本全体の建設産業の活性化に貢献してまいります。」

■ハタ コンサルタント株式会社について

建設業に特化した技術コンサルタント

当社は、建設技術者研修25万人、現場指導6000件の実績を持つ建設業の工事現場に特化した経営支援を提供するコンサルティング会社です。工事現場の効率化、安全管理、コスト削減、品質向上など、建設現場の課題解決に向けた専門的なサポートを行います。現場に精通した経験豊富なコンサルタントが、クライアントのニーズに応じたカスタマイズされたソリューションを提供し、現場運営の改善と生産性向上を実現。建設業界の持続的な成長を支援しています。当社は「建設技術特化型研修サービス」のリーディングカンパニーとして、現場で求められる新規教材の追加や学習データの活用による最適な教育提案機能の強化を進め、建設業界における人材育成を一層支援してまいります。

■会社概要

会社名 ：ハタコンサルタント株式会社

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番28号 名古屋第二埼玉ビル5階

東京本店 ：東京都中央区銀座７丁目15-8 タウンハイツ銀座406

大阪本店 ：大阪府大阪市中央区南船場四丁目10番5号 南船場SOHOビル702

創業 ：1998年11月

設立 ：2000年9月19日

資本金 ：10,000千円

事業内容 ：建設関連経営・技術コンサルティング事業・セミナー事業・

ISO認証取得コンサルティング事業・人材派遣事業・有料職業紹介事業

URL ：https://hata-web.com/

＜本件に関する問い合わせ先＞

ハタコンサルタント株式会社 広報担当：伊藤

TEL：0120-926-810 Mail：itoh@hata-web.com