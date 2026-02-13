株式会社コンヴァノ、期末配当を1株当たり1円へ増配

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、東証グロース：6574、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、配当予想の修正を決議いたしましたので、お知らせいたします。

■配当予想修正の内容

当社は、2025年5月15日に公表いたしました配当予想を以下のとおり修正いたします。

■ 配当予想修正の理由

年間配当金（1株当たり）[表: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/146_1_f365c1a91c41c5e452a33760667f646e.jpg?v=202602130751 ]

当社は、安定した株主配当を基本としつつ、将来の事業展開および経営体質強化のために必要な内部留保を確保しながら、業績に応じた配当を継続することを基本方針としております。

この方針に基づき、足元の事業進捗および財務状況等を総合的に勘案した結果、期末配当予想を前回公表の1株当たり0円から1円へ増配することといたしました。

当社は今後も、株主の皆様への利益還元と持続的な成長投資のバランスを図りながら、企業価値の向上に努めてまいります。

※上記の配当予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の配当は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」

コーポレートサイト：https://convano.com/