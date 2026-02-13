ROCKY-ICHIMARU、食品機械メーカーのオオヤマフーズマシナリーを完全子会社化

株式会社 ＲＯＣＫＹ-ＩＣＨＩＭＡＲＵ

株式会社ROCKY-ICHIMARU（本社：福岡県筑後市、代表取締役社長 市丸 寛展、以下「当社」）は、2026年1月30日付で、米菓・餅・スナック菓子などの食品機械の製造・販売を行う株式会社オオヤマフーズマシナリー（本社：神奈川県横浜市、以下「オオヤマフーズマシナリー」）の全株式を取得し、同社の完全子会社化を完了しましたので、お知らせいたします。なお、本件に伴い、市丸寛展が同日付で代表取締役社長に就任いたしました。本件により、当社グループの連結子会社は4社となります。

完全子会社化の背景と目的

当社は長期ビジョン「RI-Vision2030」において、「ユニークな顧客価値を共創するグローバル企業集団」を目指し、経営基盤の強化と戦略的M&Aを通じた技術および顧客基盤の拡張を進めてきました。オオヤマフーズマシナリーは1923年創業の老舗メーカーであり、100年以上にわたり米菓・餅・スナック菓子などの食品機械を手がけてきました。粘着性の高い餅や割れやすい煎餅生地を安定搬送・加工する高度な「ハンドリング技術」を強みとし、国内大手米菓・餅・スナック菓子メーカーと長年にわたる信頼関係を築いています。

本件は、日本の製造業における価値ある技術を守り、掛け合わせ、共に進化するための当社の戦略的M&Aの一環です。オオヤマフーズマシナリーの技術・顧客基盤と当社グループ各社の経営資源を融合することで、「既存事業の深化」と「新たな価値創出」を加速させていきます。

ROCKY-ICHIMARU 代表取締役社長 市丸 寛展のコメント

当社は「ものづくりを進化させ、持続可能な社会の実現に貢献する」というパーパスのもと、戦略的M&Aを推進しています。オオヤマフーズマシナリーは、米菓・餅・スナック菓子などの食品機械の分野で顧客の高い品質要求に応え続けてきた卓越した企業であり、100年に渡るものづくりの歴史は、当社のブランドコンセプトである「見えないところに価値がある。」と深く共鳴しています。同社の参画は、「ユニークな顧客価値を共創するグローバル企業集団」への重要な一歩として、今後も日本のものづくり技術を継承・進化させ、グループ全体で社会に価値を提供してまいります。

ROCKY-ICHIMARUの戦略的M&Aの歩み

ROCKY-ICHIMARUは、長期ビジョン「RI-VISION2030」に基づき、既存事業の深化と共創による新規事業の探索を目的に戦略的M&Aを推進してきました。異なる強みを持つ企業との連携を通じて、グループ全体の技術力と顧客基盤を高め、ユニークな顧客価値の創出につなげることを目指しています。

● 株式会社新栄精工（2022年4月／福岡県）

NC旋盤、複合旋盤、マシニングセンタなどの工作機械を使った、流体制御機器、タイヤ製造機器、高圧油圧機器、工作機械向け回転継手、液晶・半導体製造装置、防衛産業品など、多岐にわたる部品加工を行う。

● 株式会社ウインテック（2023年9月／長野県）

切削加工から研削加工までの一貫生産体制が強み。高品質な部品を短納期で提供し、高い顧客満足を得る。特に、円筒研削加工技術はF1エンジン部品にも採用され、技術力が高く評価されている。

● 株式会社KONNOPRO（2023年10月／千葉県）

NC旋盤や複合加工機を駆使し、半導体製造装置向けターボ分子ポンプ部品および土木工事用ビットシャンクを製造。独自の治工具設計・製作により、競争力のあるコストでの部品提供を実現している。

● 株式会社オオヤマフーズマシナリー（今回：2026年1月／神奈川県）

創業100年超の食品機械メーカー。餅、米菓、スナック菓子等の製造に精通し、プラント設計からコンサルティングまで一括提案。多様なニーズに機敏に応え、国内外の豊かな食文化を支える。

これらの取り組みを基盤に、ROCKY-ICHIMARUはグループ各社とともに、ものづくりの現場から社会課題の解決に資する新たな価値創出を目指してまいります。

各社概要

■株式会社オオヤマフーズマシナリー

本社所在地：〒221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目29-30

代表者：代表取締役社長 市丸 寛展

資本金：2,000万円

設立：1951年6月6日（創業1923年3月3日）

従業員数： 39名

主な事業：米菓・製菓機械の設計・製造およびメンテナンス

主要拠点：本社・横浜工場（神奈川県横浜市）、郡山工場（福島県郡山市）、新潟営業所（新潟県新潟市）

URL：https://ofmac.com/

■株式会社ROCKY-ICHIMARU

タイヤ加硫機用バルブで世界トップクラスのシェアを誇るメーカー。同社はタイヤ加硫機の改善開発にも取り組むほか、70MPa対応高圧油圧機器の製造、M&Aや協業による新規事業創出も手掛け、多角的な事業を展開中。

本社所在地：〒833-0016 福岡県筑後市大字常用601

代表者：代表取締役社長 市丸 寛展

資本金：1,800万円

設立：1978年11月1日

従業員数：90名

主な事業：産業用装置や機器の設計製作

・タイヤ加硫機用バルブおよび配管ユニット

・タイヤ加硫機やタイヤ成型機の主要機器

・70Mpa高圧油圧機器

URL：https://www.rocky-ichimaru.co.jp