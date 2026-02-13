グループ組織再編に関するお知らせ

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、2026年1月9日付「グループ組織再編（連結子会社の吸収分割及び当社子会社間の吸収合併ならびに連結子会社との吸収合併）に関する準備開始のお知らせ」において当社及び当社100％出資の連結子会社を当事者とするグループ組織の再編（以下「本組織再編」という）に向けた準備を開始する旨を開示しておりましたが、本日開催の取締役会において、下記の通り、本組織再編をすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本組織再編は、当社及び当社100％出資の連結子会社を対象とする組織再編であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

１．本組織再編の目的

オカムラグループのオフィス環境事業において、アフターサービス機能および購買機能を含めたバリューチェーンの改善を加速させるとともに、知見の共有による人財育成を推進し、更なる事業競争力強化と経営効率向上を図ってまいります。

２．本組織再編の概要

当社は、当社100％出資の連結子会社である株式会社オカムラサポートアンドサービスの保守・アフターサービス事業を吸収分割により承継し（以下「本分割」という）、同日、保守・アフターサービス事業以外の事業を当社100％出資の連結子会社である株式会社オカムラビジネスサポートへ吸収合併（以下「本合併１.」という）を行う予定でおります。

また、同日に当社は、当社100％出資の連結子会社である株式会社ヒル・インターナショナル及び株式会社Td Japanの吸収合併（以下「本合併２.」という）を行う予定でおります。

３-１．本分割の要旨

（1）本分割の日程

分割方針決定取締役会 2026年1月9日

分割決議取締役会 2026年2月13日

分割契約締結 2026年2月13日

実施予定日（効力発生日） 2026年4月1日（予定）

（注）本分割は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収分割であり、株式会社オカムラサポートアンドサービスにおいては会社法第784条第1項に規定する略式吸収分割であるため、吸収分割契約承認の株主総会は開催いたしません。

（2）本分割の方式

当社を承継会社、株式会社オカムラサポートアンドサービスを分割会社とする吸収分割方式です。

（3）本分割に係る割当ての内容

当社と当社100%出資の連結子会社との吸収分割であり、株式その他の金銭等の割当てはありません。

（4）本分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

（5）本分割により増減する資本金

本分割による資本金の増減はありません。

（6）承継会社が承継する権威義務

当社は、本継承事業に係る資産、負債およびこれらに付随する権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。なお、株式会社オカムラサポートアンドサービスから当社に対する債務の承継は免責的債務引受の方法によります。

（7）債務履行の見込み

本分割の効力発生日以後において当社が履行すべき債務については、その履行の確実性に問題はないものと判断しております。

（8）本分割の当事会社の概要

別表 3-1 参照※

（9）本分割により承継する事業部門の概要

１. 承継する部門の事業内容

保守・アフターサービス事業

２. 承継する事業部門の経営成績（2025年3月31日）

売上高 1,702百万円 営業利益 176百万円

３. 承継する資産、負債の項目および金額（2025年3月31日）

流動資産 891百万円 流動負債 245百万円

固定資産 131百万円 固定負債 110百万円

（注）承継する資産及び負債の金額は、分割予定日の前日までの増減を加除したうえで確定されます。

３-２．本合併１.の要旨

（1）本合併１.の日程

合併方針決定取締役会 2026年1月9日

合併決議取締役会 2026年2月13日

合併契約締結 2026年2月13日

実施予定日（効力発生日） 2026年4月1日（予定）

（注）本合併１.は、株式会社オカムラビジネスサポートにおいては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であるため、合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

（2）本合併１.の方式

株式会社オカムラビジネスサポートを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社オカムラサポートアンドサービスは解散する予定です。

（3）本合併１.に係る割当ての内容

当社100%出資の連結子会社間の吸収合併であり、株式その他の金銭等の割当てはありません。

（4）本合併１.に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

（5）本合併１.の当事会社の概要

別表 3-2 参照※

３-３．本合併２.の要旨

（1）本合併２.の日程

合併方針決定取締役会 2026年1月9日

合併決議取締役会 2026年2月13日

合併契約締結 2026年2月13日

実施予定日（効力発生日） 2026年4月1日（予定）

（注）本合併２.は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、株式会社ヒル・インターナショナル及び株式会社Td Japanにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

（2）本合併２.の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ヒル・インターナショナル及び株式会社Td Japanは解散する予定です。

（3）本合併２.に係る割当ての内容

当社と当社100%出資の連結子会社との吸収合併であり、株式その他の金銭等の割当てはありません。

（4）本合併２.に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

（5）本合併２.の当事会社の概要

別表 3-3 参照※

４．本組織再編後の当社の状況

本組織再編後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

５．今後の見通し

本組織再編は、当社と当社100%出資の連結子会社との間で行われるため、本組織再編による当社連結業績への影響は軽微であります。

