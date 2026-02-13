大学付属校中学受験専門塾『早慶ゼロワン』『早慶NEXIA』が2026年度の合格実績を公開

株式会社ゼロワン

大学付属中学受験専門塾「早慶ゼロワン」「早慶NEXIA」を運営するMIRAINO教育グループ（所在地：東京都新宿区、代表：野田英夫）は、2026年度中学入試の結果を集計し、合格実績を公開いたしました。

2026年度入試では、早慶はじめ、GMARCH付属中学において多数の合格者を輩出。大学付属校受験に特化した専門指導による成果が表れる結果となりました。

早慶ゼロワン・早慶NEXIAでは、志望校ごとの出題傾向を分析した個別最適学習と、学習管理までを一体化した独自の指導体制を通じて、受験生一人ひとりの合格を支援しています。

2026年度合格実績

2026年度入試において、早慶ゼロワン・早慶NEXIAでは、早慶・GMARCH付属中学を中心に多数の合格者を輩出しました。

特に早慶付属中学においては、合格率71.4％（※自社調べ）を記録し、大学付属校受験専門塾としての強みが結果として表れる形となりました。

受験生一人ひとりの志望校に合わせた学習戦略と、学習計画の設計から実行管理までを一体化した指導体制により、多くの受験生が第一志望校合格を実現しています。

（※合格実績の詳細は公式サイト・公式Instagramにて公開）

合格実績の背景にある指導方針

早慶ゼロワン・早慶ネクシアでは、大学付属校入試の特徴を踏まえ

偏差値だけに依存しない受験戦略を重視しています。

・志望校ごとの出題傾向に基づいた個別最適学習

・学習管理・進捗確認を含む、塾で全てが完結するワンストップ個別指導

・家庭での過度な負担を減らす学習設計

これらを通じて、受験生とご家族が無理なく継続できる環境づくりを行っています。

一般的な集団塾のカリキュラムは進学校受験を前提に設計されていることが多く、

大学付属校を志望する場合には、学習の方向性や優先順位にズレが生じることもあります。

大学付属校受験には、その目的に合わせた学習環境と戦略が必要だと、早慶ゼロワンは考えています。

完全定員制について

早慶ゼロワンおよび早慶ネクシアでは、受験生一人ひとりと丁寧に向き合う指導を重視し

完全定員制を採用しています。

生徒ごとの学習状況や志望校に合わせたきめ細かなサポートを行うため、受け入れ可能な席数には

限りがあり、毎年、入塾をお断りせざるを得ないケースも発生しています。

大学付属校を志望されるご家庭、また進路の選択肢として検討されているご家庭にとって

志望校に特化した環境で学べることは大きなメリットの一つです。

入塾をご検討の方に向けて、無料の個別相談も随時実施しております。

ご興味のある方は、お早めにお問い合わせください。

大学付属校の中学受験に関する情報をお届け

早慶ゼロワン公式LINEでは、大学付属校の中学受験に役立つ情報や入試動向・学習のポイントなどを

定期的に発信しています。「まずは専門的な情報を知りたい」「情報収集から始めたい」というご家庭の登録も歓迎しており、入塾を前提とせず気軽に情報を受け取っていただけます。大学付属校受験に

関する最新情報を継続的に得たい方に向けて、今後も実践的な情報発信を行ってまいります。

【早慶ゼロワン公式LINE】