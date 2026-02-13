プロシップ、第3四半期決算を発表、営業利益倍増

株式会社プロシップ

株式会社プロシップ（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木資史 東証プライム：3763 以下「当社」）は、2026年3月期 第3四半期（2025年4月1日～12月31日）の連結決算において、営業利益が前年同期比94％増、さらに 売上高も20％増 と大幅な増収増益を達成しました。

新リース会計基準対応の需要本格化を前に、大型案件の継続受注や既存顧客でのバージョンアップ対応の拡大が当社の成長を力強く後押ししています。

1．第3四半期累計業績概要（2025年4月～12月）[表: https://prtimes.jp/data/corp/120877/table/74_1_a582c84af5974d7d585df68df80b444a.jpg?v=202602130751 ]２．好調な利益成長の背景

今回の営業利益94％増の成長は、品質管理の強化による改善に加え、高付加価値プロジェクトの増加や要員一人当たりの案件密度の向上が重なったことで実現したものです。こうした施策の積み重ねにより売上総利益率が向上し、さらに販管費を計画的に抑制できたことで、高い利益成長へとつながりました。

3．新リース会計基準対応による市場の追い風

2027年4月に適用される新リース会計基準を見据え、市場では大企業を中心にシステム更新需要が本格的に立ち上がり始めています。「ProPlus」をはじめ、SaaSソリューション「影響額試算SaaS」「ProPlus＋」を採用する企業が着実に増加しており、こうした市場背景の追い風を確実に捉えることで、当社の受注活動は堅調に推移する見込みです。

４．通期見通し

先日公表したとおり、当社は 2026年3月期通期の連結業績予想を上方修正しており、売上高・営業利益・経常利益・当期純利益のいずれも前回予想を上回る見通しです。今回の第3四半期累計業績も、この上方修正後の計画に沿って順調に推移しており、年度を通じて安定した成長を維持できる見込みです。

ProShip 未来応援プロジェクトー 大手企業の新リース会計基準対応を起点に、企業活動を社会貢献へつなぐ ー

プロシップは、2027年4月に強制適用される新リース会計基準への対応を支援する事業活動と、戦略的社会貢献活動（CSR）を連動させた「ProShip 未来応援プロジェクト ～新リース会計対応チャレンジ1100」を2025年11月より始動いたしました。



当社の主力製品である「ProPlus」シリーズは、30年以上にわたりリース会計の複雑な要求に応え続け、グローバルな連結管理にも対応する国内有数のソリューションです。



本プロジェクトでは、当社コアターゲットである売上高1,000億円以上の大手企業を対象とした新リース会計基準対応案件において、1社の採用につき1万円を積み立て、日本赤十字社へ寄付する仕組みを導入しています。当社の基本理念「Speciality for Customer」を実践することで、事業成長と社会貢献を両立させ、企業価値向上と社会価値創造を目指します。

株式会社プロシップについて

プロシップは「Speciality for Customer」を基本理念に、固定資産管理分野で専門性の高いサービスを提供しております。高い専門性が評価され、主力製品のパッケージシステム「ProPlus」は、各業界の大手企業の半数以上に導入され、シリーズ累計5,500社超にご愛用いただいております。

また、「ProPlus」は、標準機能でグローバル統合を可能にした市場唯一の固定資産システムであり、36の国と地域、309の法人への導入実績を持ち、24か国の税務に標準対応しています。

2024年4月に電力会社向け固定資産管理システム「ProPlus for Electric Power Company」、同年12月には、新リース会計基準に対応したSaaS製品「ProPlus＋」（プロプラスプラス）をリリースいたしました。

今後も、プロシップならではの「Speciality」に富んだ価値を世界中の企業に届けてまいります。

＜会社概要＞

社 名：株式会社プロシップ（東証プライム上場：3763）

代表者：代表取締役社長 鈴木 資史

事業所：◇本社

東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル

◇西日本支社

大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目3番9号 ORIX久太郎町ビル

◇SAGAオフィス

佐賀県佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル

設 立：1969年4月9日

資本金：9億2,457万円

事 業：ソフトウエアパッケージの開発販売

https://www.proship.co.jp/

（2025年9月30日時点）

