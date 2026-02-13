「福岡大学建築展2026」を開催します（2/13～2/15）

福岡大学

福岡大学工学部建築学科は、2月13日（金）から15日（日）までの3日間、アクロス福岡（福岡市中央区）1階アトリウムで「福岡大学建築展2026」を開催します（観覧自由/無料/事前申し込み不要）。

本展は、学生一人一人の独創的な発想や多様な視点から生み出された建築作品を広く公開し、建築が持つ魅力や可能性を多くの方に感じていただくことを目的として、毎年開催しており、今回で19回目の開催となります。

本学科は、2024年4月に創設60周年を迎えました。これまで輩出した6,000人を超える卒業生は、建築界のさまざまな分野で活躍しています。

会場では、3年次生建築設計課題における優秀設計作品と4年次生の卒業計画における優秀設計作品や優秀論文などをご覧いただけます。

ぜひ、会場でご覧ください。

「福岡大学建築展2026」ポスターはこちら(https://www.fukuoka-u.ac.jp/fukudaism/upload/6560745fd902262ef4a1e2a63d0b660d.pdf)

【日時】

2月13日（金）～15日（日） 10：00～17：00

【会場】

アクロス福岡1階 アトリウム（福岡市中央区天神1丁目1-1）

（昨年度の様子）