日本バイオスティミュラント協議会 第9回講演会のお知らせ

日本バイオスティミュラント協議会

　来る 2026 年 4 月 1 日、日本バイオスティミュラント協議会（Japan Biostimulant Association,　以下 JBSA ）は『バイオスティミュラントを知る　～バイオスティミュラントの国際的潮流と日本の最前線～』と題して、第 9 回講演会（後援：日本土壌肥料学会）を開催いたします。


　本講演会では、当分野で国際的に活躍されている Patrick Brown 博士をお招きしてバイオスティミュラントの国際動向についてご講演いただくほか、藤原 徹 氏（東京大学）、関 原明 氏（理化学研究所）をはじめとする専門家の皆様にバイオスティミュラントの最前線について語っていただきます。


　皆様のご参加を心よりお待ちしております。



【講演会概要】


タイトル：バイオスティミュラントを知る　～バイオスティミュラントの国際的潮流と日本の最前線～


日時　　：2026年4月1日（水） 13:00～17:50（講演会）、18:00～20:00（情報交換会）


場所　　：東京大学　弥生講堂　一条ホール


　　　　　東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部内


開催方法：現地およびオンライン配信（Zoom）のハイブリッド開催


　　　　　会場参加の方は同時通訳のご利用に際してスマートフォンとイヤホンを


　　　　　使用しますので、必ずお持ちください。（会場での同時通訳にはパケット


　　　　　通信料がかかります。通信量は 23 MB/h 程度と少量ですが、事前に


　　　　　ご自身のデータ残量をご確認ください。


　　　　　尚、会場に Wi-Fi の提供はございません。）


定員　　：講演会（会場参加） 160 名、情報交換会 70 名。定員になり次第申込終了


参加費　：講演会／無料、情報交換会／5,000 円。当日受付にて現金払いのみ対応


後援　　：一般社団法人　日本土壌肥料学会



【プログラム】


12:00　　　　　開場・受付開始


13:00～13:05　開会挨拶


13:05～13:15　日本バイオスティミュラント協議会の紹介


13:15～14:15　Opportunities for biostimulants to meet climate challenges:


　　　　　　　　Physiological mechanisms and regulatory challenges.


　　　　　　　　カリフォルニア大学デービス校特別教授　Patrick H. Brown氏


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩


14:30～15:10　食料生産の現状と植物科学の進展：バイオスティミュラントへの期待


　　　　　　　　東京大学教授　藤原 徹 氏


15:10～15:50　低濃度エタノールを用いたEGAO技術による気候変動対応型・


　　　　　　　　持続可能な食料生産


　　　　　　　　理化学研究所チームディレクター　関 原明 氏


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩


16:00～16:20　バイオスティミュラントの表示等に係るガイドラインの解説


　　　　　　　　農林水産省　消費・安全局　農産安全管理課


16:20～16:40　JA全農の取組み


　　　　　　　　JA全農　耕種資材部


16:40～17:00　タネとバイオスティミュラント（現場の使用事例から）


　　　　　　　　株式会社サカタのタネ　高木 篤史 氏


17:00～17:50　総合討論



【参加方法】


参加をご希望の方は、以下のリンクから事前登録をお願いいたします。


定員に達し次第、受付を終了いたしますので、お早めにお申し込みください。



https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G87Lw50VRhK_rr1fnwk4RA#/registration



・東京メトロ南北線　東大前駅　徒歩1分


・東京メトロ千代田線　根津駅　徒歩8分



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社ABELON（本イベント運営会社）


E-mail：abelon.info@gmail.com　TEL：080-4461-7297