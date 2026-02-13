聖心美容クリニック、腹部のたるみを根本から改善する「タミータック（腹部たるみ取り）」専門ページを公開

医療法人社団美翔会

「とことん真面目に、美容医療。」をスローガンに、高品質な美容医療を提供する 聖心美容クリニック（医療法人社団美翔会 本院所在地：東京都港区六本木 全国11院）は、腹部の皮膚・脂肪・筋膜へ包括的にアプローチする外科的治療「タミータック（腹部たるみ取り）」の専門ページを新たに公開しました。出産や大幅な体重変化による「ぽっこりお腹」「皮膚のたるみ」「妊娠線」などでお悩みの方に向けて、治療の詳細やダウンタイム、安全性について分かりやすく解説しています。

▶ 公式解説ページ：https://www.biyougeka.com/contents/liposuction/tummy_tuck/

■ タミータックとは

お腹まわりのたるみや皮膚の余りをスッキリ整える外科的な施術

タミータック（腹部形成術）とは、腹部の余剰皮膚を切除し、必要に応じて腹直筋や筋膜を引き締めることで、お腹の形状を整える治療です。

下腹部のみの皮膚切除から、上腹部まで広く皮膚を剥離・切除する方法、腹直筋縫縮を組み合わせる方法まで、たるみの程度に応じて複数の術式があります。 余った皮膚や脂肪を取り除きつつ、場合によってはゆるんだ腹直筋を縫い寄せることで、見た目だけでなく体幹の安定や姿勢の改善といった内側の変化も期待できます。

■脂肪吸引との違い

脂肪吸引は脂肪細胞を除去する治療であり、皮膚の余剰や筋膜のゆるみを直接改善する治療ではありません。

タミータックは、皮膚のたるみと腹壁構造を改善できる点が大きな違いです。脂肪吸引との併用も可能で、余分な脂肪を減らしながらたるんだ皮膚を引き締めることで、よりフラットでメリハリのあるお腹のラインを目指せます。

■ タミータックが適応となるケース

- 出産後、ぽっこりお腹が戻らない方- ダイエット後皮膚のたるみを取りたい方- 脂肪吸引後にたるんだ皮膚を引き締めたい方- ウエストラインをきれいにしたい方

※主な原因が皮下脂肪の増加のみの場合は、脂肪吸引が適応となる場合があります。 医師が診察のうえ、タミータック単独、脂肪吸引単独、もしくは併用が適切かを判断します。

■ リスク・ダウンタイム

タミータックは外科的手術であり、以下のような負担やリスクがあります。

- 傷跡が残る- 腫れや内出血が生じる- 感染や血腫などのリスクがある

施術時間はおおよそ4～6時間程度で、抜糸は7～10日後に行います。 手術後2～3週間は手術部位に硬さ（硬縮）が出る場合がありますが、腫れやつっぱり感は2週間程度で落ち着き、通常1ヵ月ほどで日常生活に支障なく過ごせる状態になります。

詳細は公式ページにて解説しています。

■ よくある質問

Q1:入院が必要ですか？

タミータックは局所麻酔と静脈麻酔の組み合わせ、もしくは硬膜外麻酔で行いますが、日帰りで十分に行える手術ですので、入院の必要はありません。

Q2:どんな人に向いている施術ですか？

出産や大幅な体重減少などで、お腹の皮膚がたるんでしまった方や、ぽっこりお腹が気になる方に適しています。

Q3:ダウンタイムはどれくらいですか？

手術後は3日程度の自宅安静をおすすめしています。その後は体調に応じてデスクワークなど軽めの仕事であれば復帰可能です。必要に応じて挿入する排液用ドレーンは術後3日前後で抜去され、抜糸は7～10日程度で実施します。腫れやつっぱり感などが徐々に落ち着き、通常は1ヵ月ほどで日常生活に支障なく過ごせる状態になります。

Q4:傷跡は目立ちますか？

傷跡は下着に隠れる位置を選んで切開しますので、普段の生活で目立つことは少ないです。体質によっては色素沈着や瘢痕が残る可能性もあるため、医師が術後ケアまで丁寧にサポートします。

Q5:術後、家に帰ってから不安になったらどうすればいいですか？

当院では「緊急サポート」として、その日手術をされた患者様の万一の緊急連絡にお応えできるよう体制を整えています。タミータックを受けられた患者様には専門知識を持ったスタッフにご連絡いただけます。「夜でも連絡がとれる」という安心感とともに、ご自宅でリラックスしてお過ごし下さい。

