¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö Angelique(¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯)¡×¤«¤é¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥ó&¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó ¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼£²µ¡¼ï¤ò¿·È¯Çä
¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçÉ÷Â®*1&³¤³°ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¹â¤¤Â®´¥ÀÇ½¡õ·ÚÎÌ270g*2¥â¥Ç¥ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò(Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³²¼ ½Ó¼£¡¢°Ê²¼¡¿ÅÅ¶Á¼Ò)¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖAngelique(¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡ÖMXDR-800A¡×¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡ÖMXDR-60A¡×¤Î2µ¡¼ï¤ò2026Ç¯2·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡MXDR-800A¤Ï¡¢Angelique¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç*1¤È¤Ê¤ëÉ÷Â®30m/s*3¤ò¼Â¸½¡£¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥â¡¼¥É¤ä²¹ÅÙ¡¦É÷Â®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Á´21ÄÌ¤ê¤ÎÀßÄê¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢³¤³°ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡MXDR-60A¤Ï¡¢ºÇÂçÉ÷Â®29m/s*3¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ÚÎÌ270g*2¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¡¢²¹ÅÙÀßÄê¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëLEDÉ½¼¨¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾À½ÉÊ¤È¤â¡¢²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤¬¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È±¤Ø¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ë´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
https://digitalpr.jp/table_img/2877/126556/126556_web_1.png
(²èÁüº¸2Âæ)¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼ MXDR-800A(¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯)
(²èÁü±¦2Âæ)¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼ MXDR-60A(¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)
(²èÁü±¦2Âæ)¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼ MXDR-60A(¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò(Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³²¼ ½Ó¼£¡¢°Ê²¼¡¿ÅÅ¶Á¼Ò)¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖAngelique(¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡ÖMXDR-800A¡×¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡ÖMXDR-60A¡×¤Î2µ¡¼ï¤ò2026Ç¯2·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡MXDR-60A¤Ï¡¢ºÇÂçÉ÷Â®29m/s*3¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ÚÎÌ270g*2¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¡¢²¹ÅÙÀßÄê¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëLEDÉ½¼¨¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾À½ÉÊ¤È¤â¡¢²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤¬¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È±¤Ø¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ë´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
https://digitalpr.jp/table_img/2877/126556/126556_web_1.png
ÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤è¤ê¥Þ¥¯¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¤¦¤±¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¢£¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¡MXDR-800A
¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç*1É÷Â®30m/s*3¡¢³¤³°ÂÐ±þ¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥ó¡õAUTO*4¥â¡¼¥ÉÅëºÜ
MXDR-800A »ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸(²èÁü¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯)
MXDR-800A(²èÁüº¸¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯)
¡ãÆÃÄ¹¡ä
AC100-240V³¤³°ÂÐ±þ
Angelique¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç*1 É÷Â®30m/s*3¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÉ÷
²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëAUTO*4¥â¡¼¥ÉÅëºÜ
¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥óÅëºÜ¤Ç¡¢ÀÅÅÅµ¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ë»Å¾å¤¬¤ê
È±¼Á¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡É¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿É÷¡É¤¬Áª¤Ù¤ë21ÄÌ¤ê¤ÎÀßÄê
¹¥¤ß¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë£²¿§Å¸³«
1.AC100-240V³¤³°ÂÐ±þ¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë
AC100-240VÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤Ç¤âÊÑ°µ´ï¤Ê¤·¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¢¨¡£
Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Î²ÙÊª¤ò¸º¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È(Ìó350g*2)¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂÐ±þÅÅ°µ¡§AC100-240V 50/60Hz¡£¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥é¥°·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓÊÑ´¹¥×¥é¥°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2. Angelique¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç*1 É÷Â®30m/s*3¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÉ÷
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC(BLDC)¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢Angelique¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç*1¤È¤Ê¤ëÉ÷Â®30m/s*3¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤¬¡¢È±¤Îº¬¸µ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
3. ²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëAUTO*4¥â¡¼¥ÉÅëºÜ
¼«Æ°¤Ç²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È±¤Ø¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
4.¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥óÅëºÜ¤Ç¡¢ÀÅÅÅµ¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ë»Å¾å¤¬¤ê
¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹Î¾Êý¤Î¥¤¥ª¥ó¤òÊü½Ð¤¹¤ë¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥ó¤òÅëºÜ¡£´¥Áç¤Ë¤è¤ëÀÅÅÅµ¤¤Ï¡¢È±¤Î¹¤¬¤ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥º¥Þ¥¤¥ª¥ó¤¬ÀÅÅÅµ¤¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢¨¡£
¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¤äÈ±¼Á¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
5.È±¼Á¤äµ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡É¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿É÷¡É¤¬Áª¤Ù¤ë21ÄÌ¤ê¤ÎÀßÄê
3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É(Hot/Cool/Auto¡Ë¡¢3ÃÊ³¬¤Î²¹ÅÙÄ´À°¡¢3ÃÊ³¬¤ÎÉ÷Â®Ä´À°¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È±¤Î¾õÂÖ¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤ß¤ÎÉ÷¤Ç´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£
½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤ÏÄã¤á¤Î²¹ÅÙ¡¢¼¼²¹¤¬Äã¤¤Åß¾ì¤Ï¹â²¹¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤òÄÌ¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äµ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤³¤³¤Á¤è¤¯´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£
6.¹¥¤ß¤ä»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë£²¿§Å¸³«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MXDR-800A(¥Û¥ï¥¤¥È)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MXDR-800A(¥Ö¥é¥Ã¥¯)
À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ê¤¸¤à¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊóURL¡§https://www.maxell.jp/consumer/mxdr-800a.html
¢£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¡MXDR-60A
MXDR-60A(²èÁüº¸¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)
MXDR-60A »ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸(²èÁü¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)
ºÇÂçÉ÷Â®29m/s*3¡£ËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤·ÚÎÌ270g*2¥â¥Ç¥ë
¡ãÆÃÄ¹¡ä
ºÇÂçÉ÷Â®29m/s*3¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥É¥é¥¤
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡ß·ÚÎÌ270g*2¤Ç¡¢¥É¥é¥¤»þ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º
²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë²¹Îä¼«Æ°¥â¡¼¥ÉÅëºÜ
Áª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î²¹ÅÙÀßÄê¡Ü¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëLEDÉ½¼¨
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¼°¥Î¥º¥ë¤Ç¡¢¤«¤ó¤¿¤óÃåÃ¦
¹¥¤ß¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¿§Å¸³«
1.ºÇÂçÉ÷Â®29m/s*3¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥É¥é¥¤
É÷Â®¤Ï2ÃÊ³¬Ä´À°¤¬²ÄÇ½¡£Turbo¥â¡¼¥É»þ¤Ï29m/s*3¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉ÷¤ÇÇ¨¤ì¤¿È±¤òÁÇÁá¤¯´¥¤«¤·¡¢SET¥â¡¼¥É»þ¤Ï14m/s¤Î¤ä¤µ¤·¤¤É÷¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥Ö¥í¡¼¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥à¥é¤Î¤Ê¤¤±ß·Á¾õ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¢¨È±¤ËÉ÷¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨µìÀ½ÉÊ(MXHD-N200) Hot/Turbo»þ¡¢MXDR-60A ¹â²¹/Turbo»þ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
2.¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡ß·ÚÎÌ270g*2¤Ç¡¢¥É¥é¥¤»þ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ç¡¢¸å¤í¤ÎÈ±¤â´¥¤«¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼è¤ê²ó¤·¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡£
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¤ï¤º¤«270g*2¤Ë¤è¤ê¡¢ËèÆü¤Î¥É¥é¥¤»þ´Ö¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¡£
¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÊý¤ä¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¡¼¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â²÷Å¬¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3.²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë²¹Îä¼«Æ°¥â¡¼¥ÉÅëºÜ
¼«Æ°¤Ç²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È±¤Ø¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
4.Áª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î²¹ÅÙÀßÄê¡Ü¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëLEDÉ½¼¨
²¹ÅÙÀßÄê¤Ë±þ¤¸¤ÆLED¤Î¿§¤¬ÊÑ²½¡£¹â²¹¤ÏÀÖ¡¢Ãæ²¹¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢Äã²¹¤ÏÎÐ¡¢ÎäÉ÷¤ÏÀÄ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÎÀßÄê¤òÄ¾´¶Åª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£(²¹Îä¼«Æ°¥â¡¼¥É¤ÏÀÖ↔ÀÄ¤Î¸ò¸ßÅÀÅôÉ½¼¨)
5. ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¼°¥Î¥º¥ë¤Ç¡¢¤«¤ó¤¿¤óÃåÃ¦
ÉÕÂ°¤Î¥Î¥º¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¼°¤Ç´ÊÃ±¤ËÃåÃ¦²ÄÇ½¡£ É÷¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¡¢Á°È±¤äÌÓÀè¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
6.¹¥¤ß¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¿§Å¸³«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MXDR-60A(¥Û¥ï¥¤¥È)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MXDR-60A(¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)
À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î£²¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤¸¤à¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊóURL¡§https://www.maxell.jp/consumer/mxdr-60a.html
¢£¤ª¤â¤Ê»ÅÍÍ
https://digitalpr.jp/table_img/2877/126556/126556_web_2.png
*1¡§2026Ç¯2·î¸½ºß¡¢Angelique¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ(Åö¼ÒÄ´¤Ù)
*2¡§¥Î¥º¥ë¡¢ÅÅ¸»¥³¡¼¥É´Þ¤Þ¤º
*3¡§ºÇÂçÉ÷Â®»þ¡£¿á½Ð¸ý¤«¤é10Ñµ÷Î¥¤Ç¤ÎÂ¬ÄêÃÍ
*4¡§¡Ö²¹Îä¼«Æ°¥â¡¼¥É¡×¤Î¤³¤È
¢£Angelique(¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Angelique(¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯)¥í¥´
¡¡Angelique ¤È¤Ï¡¢¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¤¹¡£"Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Èþ¤·¤µ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2012 Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼À½ÉÊ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢ À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.maxell.jp/angelique
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢À¸³è²ÈÅÅ¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ö¤¯¤é¤·¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤è¤êË¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò
Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶Åì£²ÃúÌÜ£±ÈÖ£³¹æ DGËÜ¼Ò¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³²¼ ½Ó¼£
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.denkyosha.co.jp/
Ä¾±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ö²÷Å¬À¸³è´Û¡×¡§https://kaiteki.dg-hd.jp/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX(µìTwitter)¡§https://x.com/denkyosha_info
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥¥ç¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÀ¥ °ìÏº¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É»Ô¾ì¡§8144¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Õ
¥Ç¥ó¥¥ç¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡ÖËè⽇¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤³¤Á¤è¤¯¡×¤Î¤â¤È¡¢Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê⽣³è¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥¥ç¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¥°¥ë¡¼¥×»ö¶ÈÅý³çËÜÉô¡¡¹ÊóÀïÎ¬Éô
Ã´Åö¡§°Â²¬(¤ä¤¹¤ª¤«) E-mail¡§kohei.yasuoka@dg-hd.jp
ÅÅÏÃ¡§06-6631-5690¡¡FAX¡§06-6631-5705
