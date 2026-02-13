２０２６年２月１３日

日本貨幣商協同組合

第６０回 おおさか大収集まつり開催のお知らせ

２月２０日（金）から２月２２日（日）までの３日間、大阪心斎橋の御堂筋ビル９階にて、「第６０回おおさか大収集まつり」が開催されます。（主催：日本貨幣商協同組合・日本郵便切手商協同組合）

日本全国のコイン・切手ディーラー３３社が参加し、国内外のコインや切手、江戸時代の大判小判、幕末から明治初頭にかけての政権移行期の金貨銀貨など、普段目にすることのできない稀少な品々が一堂に会します。

本催事は展示即売会としてだけでなく、貨幣や切手の鑑定書を発行している日本貨幣商協同組合と日本郵便切手商協同組合の専門家による鑑定や買取も行っております。ご自宅で保管されてきた古銭、紙幣、切手などお気軽にお持ちください。

関西地区最大規模の貨幣展示即売会、入場無料です。

歴史の生きた記録である貨幣や切手を、是非その目でご覧になって下さい。

＜開催概要＞

第60回 おおさか大収集まつり

日時：２０２６年２月２０日（金）～２月２２日（日）

２月２０日 １１時から１８時まで

２月２１日 １０時から１８時まで

２月２２日 １０時から１６時まで（入場は１５時３０分まで）

場所：大阪 心斎橋 御堂筋ビル ９階ホール（地下鉄心斎橋駅下車７号出口）

大阪府大阪市中央区西心斎橋1－4－5

会場直通電話 ０６－６２４１－５１８５（期間中のみ）

主催：日本貨幣商協同組合・日本郵便切手商協同組合

入場無料

＜会場内 特別提供品のご案内＞

文政小判金 日本貨幣商協同組合鑑定書付 美品 ２６０，０００円（税込）

新1円銀貨 並年号 美品 １８，０００円（税込）

国立公園カラー千円銀貨３種 阿寒摩周、大雪山、中部山岳国立公園 各２２，０００円（税込）

高橋５０円札 極美品 ３，５００円（税込）

竜文切手４種 日本郵便切手商協同組合鑑定書付 未使用品 ２５０，０００円（税込）

※数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦下さい。

※地金相場の変動によって販売価格が変更となる場合があります。

＜無料鑑定・買入コーナー特設＞

金貨・中国切手・中国コイン買取強化中！！

日本貨幣商協同組合の鑑定委員が親切にご相談に応じます。

古銭・紙幣等何でもお気軽にご持参下さい。

また売却のご相談も承ります。

お問い合せはこちらまで

日本貨幣商協同組合 事務局

電話 ０３－３５０８－１７０１

出 店 社 名（順不同33社）

◆アカデミー商会◆アローインターナショナル◆薄井美術店◆永楽堂◆エーススタンプ◆駅前コイン◆銀座コイン◆銀座ステラ◆古仙堂◆コレクション・ハウス◆嵯峨乃コイン◆サンスタンプコイン◆新岐阜商会◆新橋スタンプ商会◆杉本梁江堂◆世界コイン◆セキグチ◆泰星コイン◆大日スタンプ・コイン◆ダルマ◆日本郵便趣味協会◆野粼コイン◆八王子ムササビコイン◆ファミリースタンプ◆フクオ・スタンプ社◆松浦古銭堂◆ミントミントオークション◆モリシタ 時遊屋◆ユキオスタンプ◆ロイヤルコイン◆ワタナベコイン◆ワールドコインズ・ジャパン◆和楽屋