環境省「ESG金融ハイレベル・パネル（第９回）」の開催について

環境省は、我が国におけるESG金融の更なる主流化に向けて、金融・投資分野等の関係業界トップが一堂に会する「ESG金融ハイレベル・パネル（第９回）」を以下の通り開催します。

1. 事業の概要

環境省では、2019年２月に、ESG金融懇談会提言（2018年７月）に基づき、金融・投資分野の関係業界トップと国が連携の上、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG 金融ハイレベル・パネル」を設置し、本提言に基づく取組状況を定期的にフォローアップしてきました。

第９回となる今回のパネルでは、前回第８回のパネルで採択された「グリーンな経済システム構築に向けた金融行動に関する宣言」からの歩みや、ESG金融の深化に向けた取組をテーマとします。

なお、本パネルは会場とWEB会議システムを併用して開催し、一般の方はオンライン配信をご覧いただけます。

2. 開催概要

日 時：令和８年３月６日（金） 15:00～17:30（予定）

場 所：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）

開催形式：ハイブリッド開催（対面及びWEB会議システム）

3. アジェンダ ※ 変更の可能性あり

第一部 「グリーンな経済システム構築に向けた金融行動に関する宣言」からの歩み

（１） ESG金融の推進に向けた環境省の取組

白石 隆夫

（環境省 大臣官房 総合環境政策統括官）

（２） サステナブルファイナンスの推進に向けた取組等

岡田 大

（金融庁 総合政策局 政策立案総括官）

（３） 地方銀行におけるサステナビリティ推進に関する取り組み

片岡 達也

（一般社団法人全国地方銀行協会 会長/株式会社横浜フィナンシャルグループ 代表取締役社長

兼 株式会社横浜銀行 代表取締役頭取）

（４） ディスカッション

第二部 ESG金融の深化に向けて

（１） サステナビリティに関する銀行界の取り組み

半沢 淳一

（一般社団法人全国銀行協会 会長/株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員）

（２） 九州・沖縄・山口ESG投融資推進会議について

竹ケ原 啓介

（政策研究大学院大学 教授）

後藤 亮

（一般社団法人九州経済連合会 産業振興部長）

（３） インパクトスタートアップを支える資金のあり方

米良 はるか

（一般社団法人インパクトスタートアップ協会 代表理事/READYFOR株式会社 代表取締役CEO）

（４） ディスカッション

4. 資料について

資料については、本パネル終了後に下記の環境省ウェブサイト上に掲載予定です。

https://www.env.go.jp/policy/esghighlevel.html

5. オンライン配信、取材について

本パネルでは一般の方向けに、希望者へのオンライン配信をさせていただきます。

傍聴を希望する場合は令和８年２月27日（金）17：00までに、以下のフォームを通じてお申し込みください。

申込URL： https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N0NpixVHQyisAx-JvH3NkQ

※報道関係者で、現地での取材を希望する方も、上記の応募フォームを通じてお申し込みください。

※後日アーカイブ動画を環境省ウェブサイト上に掲載予定です。

※本パネルの参加委員に関する情報は、下記環境省の報道発表ページをご参照ください。

https://www.env.go.jp/press/press_02733.html