建築用ポリマーシーラントの世界調査レポート：2032年には13660百万米ドルに達する見込み
2026年2月13日に、QYResearch株式会社は「建築用ポリマーシーラント―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、建築用ポリマーシーラントの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、建築用ポリマーシーラントの市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．建築用ポリマーシーラント市場概況
建築用ポリマーシーラントは、建材の継ぎ目や接合部を気密・防水・防塵化する高分子系充填材である。シリコーン系、ポリウレタン系、アクリル系などがあり、耐候性や耐熱性に優れる。窓枠、外壁パネル、屋根材などの隙間充填に使用され、建物の耐久性や省エネルギー性能を向上させる。
2025年における建築用ポリマーシーラントの世界市場規模は、9950百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）4.7%で成長し、2032年までに13660百万米ドルに達すると予測されている。
２．建築用ポリマーシーラントの市場区分
建築用ポリマーシーラントの世界の主要企業：3M、 Arkema、 DowDuPont、 H.B. Fuller、 Yokohama Rubber、 Sika
上記の企業情報には、建築用ポリマーシーラントの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
建築用ポリマーシーラント市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Latex、 Acrylic、 Polysulfide、 Silicone、 Polyurethane、 Polyisobutylene
用途別：Residential、 Commercial
また、地域別に建築用ポリマーシーラント市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1669406/construction-polymer-sealant
【総目録】
第1章：建築用ポリマーシーラントの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：建築用ポリマーシーラントメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、建築用ポリマーシーラントの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1669406/construction-polymer-sealant
