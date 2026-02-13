電子機器用帯電防止フィルムの世界市場予測レポート：成長率、主要企業調査、ランキング2026-2032
2026年2月13日に、QYResearch株式会社は「電子機器用帯電防止フィルム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、電子機器用帯電防止フィルムの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、電子機器用帯電防止フィルムの市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．電子機器用帯電防止フィルム市場概況
2025年における電子機器用帯電防止フィルムの世界市場規模は、1619百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）7.9%で成長し、2032年までに2728百万米ドルに達すると予測されている。
電子機器用帯電防止フィルムは、静電気による電子部品の破損を防ぐために用いられる保護フィルムである。PC、スマートフォン、ディスプレイパネルなどの組み立て・輸送工程で使用される。導電性や帯電防止処理が施され、静電容量を制御して安全性を確保する。透明性や耐摩耗性も重要な設計要素である。
２．電子機器用帯電防止フィルムの市場区分
電子機器用帯電防止フィルムの世界の主要企業：Ampa Plastics Group、 Klockner Pentaplast、 Prochase Enterprise、 Achilles、 Wiman、 Blueridge Films、 Syfan、 Mitsubishi Polyester Film、 Toray、 Unitika、 SEKISUI Chemical、 Saint-Gobain、 Toyobo、 Techno Stat Industry、 SKC、 Ester、 NAN YA PLASTICS、 YUN CHI PLASTICS、 HIMORE、 CKK、 Cixin
上記の企業情報には、電子機器用帯電防止フィルムの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
電子機器用帯電防止フィルム市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：PE Anti-Static Film、 PET Anti-Static Film、 PVC Anti-Static Film、 Others
用途別：Cell Phone、 Flat、 Television、 Others
また、地域別に電子機器用帯電防止フィルム市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1669405/anti-static-film-for-electronics
【総目録】
第1章：電子機器用帯電防止フィルムの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：電子機器用帯電防止フィルムメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、電子機器用帯電防止フィルムの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）
１．電子機器用帯電防止フィルム市場概況
2025年における電子機器用帯電防止フィルムの世界市場規模は、1619百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）7.9%で成長し、2032年までに2728百万米ドルに達すると予測されている。
電子機器用帯電防止フィルムは、静電気による電子部品の破損を防ぐために用いられる保護フィルムである。PC、スマートフォン、ディスプレイパネルなどの組み立て・輸送工程で使用される。導電性や帯電防止処理が施され、静電容量を制御して安全性を確保する。透明性や耐摩耗性も重要な設計要素である。
２．電子機器用帯電防止フィルムの市場区分
電子機器用帯電防止フィルムの世界の主要企業：Ampa Plastics Group、 Klockner Pentaplast、 Prochase Enterprise、 Achilles、 Wiman、 Blueridge Films、 Syfan、 Mitsubishi Polyester Film、 Toray、 Unitika、 SEKISUI Chemical、 Saint-Gobain、 Toyobo、 Techno Stat Industry、 SKC、 Ester、 NAN YA PLASTICS、 YUN CHI PLASTICS、 HIMORE、 CKK、 Cixin
上記の企業情報には、電子機器用帯電防止フィルムの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
電子機器用帯電防止フィルム市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：PE Anti-Static Film、 PET Anti-Static Film、 PVC Anti-Static Film、 Others
用途別：Cell Phone、 Flat、 Television、 Others
また、地域別に電子機器用帯電防止フィルム市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1669405/anti-static-film-for-electronics
【総目録】
第1章：電子機器用帯電防止フィルムの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：電子機器用帯電防止フィルムメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、電子機器用帯電防止フィルムの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）