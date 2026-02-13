静的ふるい選別機＆分離機の世界市場2026年、グローバル市場規模（乾式、湿式）・分析レポートを発表
2026年2月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「静的ふるい選別機＆分離機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、静的ふるい選別機＆分離機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における静的ふるい選別機＆分離機市場の現状と将来展望について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理した内容です。静的ふるい選別機＆分離機は、固定式の選別機器であり、物理的な方法によって材料を分類または分離します。構造が簡素で運転が安定しており、保守が容易で適用範囲が広い点が特長です。
動的な選別機と比べて運転時の振動が小さく、周辺環境への影響が少ないため、騒音や振動に厳しい制約がある現場に適しています。連続運転に強く、頻繁な保守を必要とせずに長時間稼働できることから、運用コストの抑制と設備停止リスクの低減に寄与し、総合的な運転効率と生産安全性の向上を支えます。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の静的ふるい選別機＆分離機市場規模は、2024年時点で約4億5500万米ドルと評価されています。今後は安定した需要拡大が見込まれており、2031年には約6億2500万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.7パーセントであり、食品分野の品質要求の高度化、産業用途での省エネルギー化、安定稼働を重視する設備更新需要が市場成長を支えています。また、各国の関税制度や政策対応の変化が、地域別の競争構造や供給網の強靭性に影響を与える点も重要な分析対象となっています。
________________________________________
製品特性と導入メリット
静的ふるい選別機＆分離機は、振動や回転などの大きな動作を伴わない構造により、設備の摩耗が抑えられ、保守頻度が低い点が強みです。運転中の環境負荷が小さいため、作業環境の改善や安全性確保にも寄与します。
選別効率を維持しながら安定した処理性能を提供できるため、連続処理が求められる工程に適しています。一方で、対象材料の性状や粒度分布によっては機選定が難しくなる場合があり、導入時には処理条件に合わせた設計や運用調整が重要になります。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、KASON、Bradley Pulverizer、KHD Humboldt Wedag、ERIMAKI、Kongskilde、VIBROWEST、TEMA ISENMANN、ESTRUAGUA、Multotec、REKO Industrial Equipment などの企業が参入しています。
各社は処理能力、選別精度、耐久性、保守性、現場への適応力を競争軸として市場展開を進めています。本レポートでは、企業概要に加え、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況の推計も示しています。
________________________________________
製品別および用途別の市場構造
製品タイプ別では、乾式と湿式に分類されます。乾式は粉体や乾燥材料の選別に適し、湿式は液体や湿潤材料を含む工程での分離に用いられます。用途別では、食品、工業、医療、冶金、その他に分けて分析されています。
食品分野では異物除去や粒度管理の需要が強く、医療分野では衛生性と安定品質が重視されます。冶金や工業分野では、連続運転に適した安定処理能力と運用コストの抑制が評価され、市場を下支えしています。
