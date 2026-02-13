SNS総フォロワー数120万人超えの「めんトリ」の公式ECサイト「めんトリストア」が「BASE」に移転し、リニューアルオープン！ここでしか買えない「めんトリ」公式グッズを販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、BASE株式会社が運営するECプラットフォーム「BASE」内にて、公式ECサイト「めんトリストア」を2026年2月13日（金）よりリニューアルオープンいたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341720/images/bodyimage1】
公式ECショップ「めんトリストア」が、ECプラットフォーム「BASE」へ移転し、2026年2月13日(金)よりリニューアルオープンいたしました。
本ストアでは、フィジカルグッズ・イベントグッズ・原画など、様々な公式グッズを販売いたします。
これまで取り扱ってきた商品に加え、移転オープンを機に、より快適にお買い物をお楽しみいただけるよう、ショップデザインやメンバーシップ機能の追加などを行っております。
■受注販売
「めんトリストア」の移転リニューアルオープンを記念し、2025年夏に開催したコラボカフェにて大変ご好評いただいた、一部商品の受注販売を期間限定で開始します。
◆対象商品
・マグカップ【全1種】：2,500円(税込)
・ミニクッション【全3種】：2,900円(税込)
・ミニマスコット【全1種】：1,500円(税込)
【販売期間】2026/2/13(金) 12:00 ～ 2026/2/27(金) 23:59
【入金締切】2026/3/6(金) 23:59
【購入URL】https://mentori.base.shop/items/all
※商品の発送は4月中旬以降順次予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341720/images/bodyimage2】
■めんバーシップ
お買い物がもっと楽しくなる、めんトリストアのメンバーシップ！
ご購入金額のうち、1％が付与され、貯まったポイントは「めんトリストア」限定の豪華特典と交換できます。
いつものお買い物でポイントが貯まって、特別な特典が楽しめるお得なメンバーシップです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341720/images/bodyimage3】
今後も「めんトリストア」では、より多くのお客様に喜んでいただける商品・サービスを提供してまいります。
ぜひこの機会に、新しくなったオンラインショップをご覧ください。
■めんトリ公式ストア
https://mentori.base.shop/
■「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは
「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは 全世界のLINEクリエイターズマーケットだけで333万ダウンロードを突破し、 日本国内で開催された LINE Creators Stamp AWARDで2年連続TOP20にノミネートされた株式会社インクルーズの大人気スタンプと、そのスタンプ発の大人気キャラクターです。 大手アニメーション製作会社Production I.Gでのアニメ化、Nintendo Switchを含む12作品でのゲーム化、日本国内の大手アミューズメント施設での25シリーズ100種類を超えるプライズ化を皮切りに、その人気は日本だけに留まらず、台湾ファミリーマート全3,122店での40日間に及ぶ大規模キャンペーンキャラクターへの大抜擢や、 2019年夏に5周年を記念して、台湾の台北駅前の大型百貨店「新光三越」のワンフロアにて2ヶ月半開催し、約1,000円の入場料にも関わらず5万人以上を集客した「MENTORI特展」や中国でのぬいぐるみ・クッション・リュックサックなどの大量のプライズ化など「めんトリ」の商品化実績は日本だけでなく、台湾・中国も併せると2,000種類を数え、 LINEスタンプの枠を超えた大人気キャラクターとして全世界で活躍しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341720/images/bodyimage1】
