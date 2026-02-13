ゴマブックスで配信中の『神さまのつくりかた。』が総ダウンロード数で18万ダウンロードを突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在配信中の『神さまのつくりかた。』が総ダウンロード数で18万ダウンロードを突破！（2026年2月13日12時時点）したことを発表いたします。これを記念して『神さまのつくりかた。』は2026円2月13日から2月24日（23時59分）までキャンペーン価格で販売中です。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『神さまのつくりかた。』
期間：2月13日（金）～2月24日（火）
価格：1巻 2巻無料、3～14巻99円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1L2QJM8
【作品紹介】
タイトル：『神さまのつくりかた。』
著者： 高田慎一郎 (著)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341762/images/bodyimage1】
〈内容〉
女しか住んでいない社・一神殿で育てられてきた少女・小春。悪の神霊・遊風稜（ゆせみ）を討つ戦神子（いくさみこ）になるべく修練を積む日々。空気を蹴る「風打ち」といった神術も会得。そんなある日、15歳になった彼女は「男を見たい！」という一心から外界へ脱走。そこで出会った剣道少年の都家弥十郎、その兄の治親、そして小春を追いかけてきた八歳らともに、悪の怪物たちと戦いを繰り広げていく。高田慎一郎が描く、王道のバトル描写満載ファンタジー漫画！ラブコメ要素もあり、魅力的なキャラクターたちが織りなすスピーディーな展開に目が離せない！巻末には、表紙カバー裏の４コマも収録。
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
