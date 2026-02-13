生駒市と近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区、取締役社長：倉橋孝壽、以下、「近鉄不動産」という。）は、住まいと暮らしに関する悩みの解決をサポートすることを目的に、「住まいと暮らしを考える！」をテーマにしたイベントを開催します。

本市と近鉄グループホールディングス株式会社は、沿線価値向上と持続可能なまちづくりの実現を目指し、令和5年9月に包括連携協定を締結しました。近鉄グループのネットワークを活かし、地域の活性化や市民生活の利便性の向上に向けた取組を推進しており、このイベントは同協定に基づき実施します。





1 名 称 「住まいと暮らしを考える！」セミナー＆個別相談会

2 日 時 令和8年3月7日（土） 10:00～16:00

3 場 所 たけまるホール（生駒市北新町9番28号）

4 参加費 無料

5 申込み 右の二次元コードから（先着順）

6 内 容

（１)住まいと暮らしのセミナー（定員：各回40人）

（２）個別相談会

住み替えや売却、リフォーム工事など住まいに関することは何でも相談できます。10:00～16:00の間で各回1組あたり30分間です（12:00～13:00は除く）。