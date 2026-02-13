2月22日(日)和歌山城ホールにて「ポケモンユナイト」を体験できるeスポーツイベントを開催します！
大人気ポケモンシリーズの戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」を体験できるeスポーツイベントを、2026年2月22日(日)和歌山城ホールにて開催いたします。
当日は、初心者から経験者まで楽しめる体験会に加え、和歌山市在住の世界チャンピオンを迎えたエキシビションマッチも実施。事前申込不要・参加無料。初めての方も大歓迎のイベントとなります。
「ポケモンユナイト」
■主な見どころ
体験会(1)｜マルマインバレーボールチャレンジ
ポケモンユナイト内のモード「マルマインバレーボール」を体験
3人1組のチームで、1ゲーム先取(対戦時間：約5分)の対戦を行います。
参加方法： 当日会場にて受付(13：00受付開始)
対戦終了後、並び直して再チャレンジ可能
使用機器： 運営側で用意した Nintendo Switch(12台)を使用
※参加者による機器持ち込みは不可
体験会(2)｜ポケモンユナイト体験会
ポケモンユナイトの基本的な対戦を体験
5人1組のチームで、1ゲーム先取(対戦時間：約10分)を行います。
参加方法： 当日会場にて受付(13：00受付開始)
対戦終了後、並び直して再チャレンジ可能
使用機器： Nintendo Switchシリーズ スマートフォン／タブレット端末
※参加者各自持参
※事前に「ポケモンユナイト」のダウンロードが必要
体験会(3)｜エキシビションマッチ
和歌山市在住、ポケモンユナイト2024 ワールドチャンピオン「yumenyan選手」、ポケモンユナイト解説者として活躍中の「たきしま」さん をゲストに迎え、エキシビションマッチを実施します。
5人1組のチームによる、1ゲーム先取(対戦時間：約10分)の特別対戦です。
イベントの最後にはお楽しみ抽選会を行います！素敵なプレゼントがあたるかも！？
【参加・観覧方法】
〈1〉対戦希望の方
体験会(1)(2)に参加された方が対象で、当日会場にて抽選で参加者を決定します。
※希望者多数の場合は抽選となります
使用機器：Nintendo Switchシリーズ スマートフォン／タブレット端末
※参加者各自で持参
※事前に「ポケモンユナイト」のダウンロードが必要
〈2〉観覧のみの方
参加自由(当日受付)
※体験会(3)からの来場も可能です
■イベント概要
〈1〉体験会(1)(2)
開催日時： 2026年2月22日(日)13：00～17：00
場所 ： 和歌山城ホール 3階 リハーサル室
※いずれも当日受付・先着順／おひとりから参加可能
※体験可能人数に限りがあるため、同時刻に多くの方が
来場された場合は、順番をお待ちいただく、もしくは体験
いただけない場合があります。
≪体験会(1)(2)参加にあたっての注意≫
・会場(3階 リハーサル室)は土足厳禁
・スリッパの数に限りがありますので、上履き(靴袋)をご持参ください。
〈2〉体験会(3)
開催日時： 2026年2月22日(日)17：30～19：00
場所 ： 和歌山城ホール 4階 大会議室
(C)2021 Pokemon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)2021 Tencent.