丸榮日産株式会社(本社：兵庫県明石市、代表取締役 丸山 高史)は、シリーズ累計67万本を突破したオリジナル商品「MUSUBIランチベルト」の2026年春夏新柄11種を、2026年1月末より発売いたしました。

創業1919年、国内唯一の糸ゴムメーカーである当社が手がける同商品は、確かな伸縮性と耐久性を兼ね備えた“本気のランチベルト”として支持を集め、年間出荷数は10万本を超えるロングセラーへと成長しています。

近年では韓国からの注文も増加。さらに、原料の一部に再生ゴムを採用するなど、環境配慮型商品としても注目を集めています。





キャッチコピー





【開発背景】

■異業種融合から生まれたヒット商品

本商品の誕生は、社内の“事業部連携”がきっかけでした。

ゴム事業部と雑貨事業部という異なる専門性を持つ部署が、「自社のゴムで雑貨をつくれないか」という発想のもと共同開発を開始。

市場調査を行う中で浮かび上がったのは、「かわいいデザインが少ない」「すぐに伸びてしまう」というランチベルトへの不満の声でした。約1年の開発期間を経て、たどり着いたのが“ジャガード織による高級感と、糸ゴムメーカーならではの耐久性”を両立した製品です。









【商品の特長】

■糸ゴムメーカーオリジナル糸ゴム使用

国内唯一の糸ゴムメーカーである当社オリジナルのゴムを使用し、伸縮性（復元力）と耐久性にこだわっております。幅2cm×折径13.5cmと使いやすいサイズ感も魅力。

大小様々なお弁当箱にご使用いただけます。





耐久性と復元力





■プリントではなく“ジャガード織”

デザインを糸で織り込むジャガード織を採用。

柄に立体感と奥行きが生まれ、大人も使いたくなる上質な仕上がりです。

製造はすべて国内の専門工場で行い、一点一点丁寧に仕上げています。





ジャガード織





■約40柄の“おとなかわいい”デザイン展開

おにぎり柄、たこさんウィンナー柄、動物モチーフなど、思わずくすっと笑ってしまうデザインを多数展開。

近年では、ランチ用途にとどまらず、「手帳バンド」「シール帳バンド」

としても活用が広がり、文房具店での取り扱いも増えています。

シールで厚みが増した手帳もしっかりホールドできる伸縮性は、ゴムメーカーならではの強みです。





デザイン 全40種





■2026SS新柄について

今期は新たに11柄をラインアップに加えました。

人気の食べ物モチーフシリーズからは、「ネコ」「サル」「リス」が新登場。お弁当に入っている食材をさりげなくデザインに取り入れ、思わずくすっと笑ってしまう遊び心ある仕上がりとなっています。

さらに、引き続き人気のレトロ喫茶モチーフ柄や、インバウンド需要を意識した“日本”をテーマにしたデザインも発売。幅広い世代やシーンにお楽しみいただけるバリエーションを展開しています。





ランチベルト新柄一覧





■様々な使用用途

本商品は、お弁当箱を留める用途にとどまらず、さまざまなシーンでご活用いただけます。

手帳バンドとしてお使いいただく方も増えており、文房具店様でもお取り扱いいただいています。

また、いま話題のシール帳用バンドとしてもおすすめです。シールを集めるほど厚みが増してしまうシール帳も、しっかり伸びる丈夫なゴム素材がしっかりホールド。安心してお使いいただけます。





イメージ画像1





イメージ画像2





【商品概要】

●商品名 ： MUSUBI(ムスビ)ランチベルト〈新柄 11種類〉

●発売日 ： 2026年1月末発売

●販売価格 ： \418(税込)

●本体サイズ： 約W20x H135 x D4mm(折径)

●素材 ： 合成ゴム、ナイロン、ポリエステル

●原産国 ： 日本

●販売場所 ： 全国の雑貨店、GMS、ホームセンター、

ECサイト(Amazon、楽天市場など)

※取扱商品は店舗により異なります。

詳しくはご利用店舗にお問い合わせをお願いいたします。

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/freewill/ja7307va02/?l-id=contents_widget_item_list

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/maruenissan









【会社概要】

商号 ： 丸榮日産株式会社

代表者 ： 代表取締役 丸山 高史

所在地 ： 兵庫県明石市硯町3丁目3番8号

創業 ： 1919年12月

事業内容： 糸ゴム・ゴムテープ製造・販売および関連加工製品の販売

生活雑貨用品企画・卸販売

不動産管理

URL ： https://www.maruenissan.co.jp