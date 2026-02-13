株式会社COLLECTが運営する道の駅常総(所在地：茨城県常総市)は、メロンの産地である茨城県ならではの商品として「アーモンド＆チョコレート」を新発売。また、バレンタイン期間限定の特別なチョコレート商品が2月28日(土)まで登場しております。

■茨城メロンの「アーモンドチョコレート」が新登場！

茨城県はメロンの一大産地として知られています。茨城県産メロンのパウダーを練りこんだホワイトチョコで、ローストアーモンドをコーティングした一品です。そんなメロンの甘い香りが漂う至福のひと時をお楽しみください。





価格 ：756円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆・アーモンド









■バレンタインにもぴったりなチョコレート商品が登場！

〇『ぼくの恋するチョコメロンパン』(1日20個限定)

店舗オリジナルのチョコクリームにアルコールを飛ばしたラム酒を少量加え、カカオの深みと上品な香りを引き出しました。トッピングには生産者直送の甘酸っぱいいちごを使用。濃厚なチョコレートと爽やかな酸味が調和し、少し大人な味わいに仕上げています。

仕上げに金粉をあしらい、バレンタインらしい華やかさと特別感を演出。大切な人にも、自分へのご褒美にもおすすめのメロンパンです。恋する気持ちをそっと後押しする、この時期だけの特別なメロンパンをぜひお楽しみください。





価格 ：税込420円

アレルギー：小麦、乳成分、卵、大豆





※2月7日(土)～2月14日(土)まで販売中。

※11時と13時のメロンパン販売回に10個ずつ販売





〇『極細けんぴチョコレート』

極細けんぴチョコレートが2月14日(土)バレンタインまでの期間限定で登場。極細のカリポリ食感のけんぴに、自家製チョコレート蜜をからめた季節の一品。





価格 ：670円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆

※極細芋けんぴは時間ごとの限定販売となりますご了承ください。

販売時間 ：9:00～ 10:30～ 11:30～ 12:30～ 13:30～ 14:30～ 15:30～

(16:30～土日のみ)





〇『天てりショコラプリン』

道の駅常総オリジナルブランドの「天てり卵」を使い、コクのある味わいに。口の中ですっと、とろけるチョコレートプリンの上にミルクチョコレートのクリームをのせて。





価格 ：470円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・大豆

※2月28日(土)まで販売。





〇『あふれるチョコシュー』

チョコレート味の天てり卵のカスタードクリームをたっぷりと詰めこんだシュークリーム。

香ばしくローストしたヘーゼルナッツがアクセントに。





価格 ：450円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆

※2月28日(土)まで販売。









■バレンタインデーは道の駅常総のインスタグラムをチェック！

バレンタインデーでは愛や感謝を伝える日として親しまれています。

道の駅常総ではお客様への感謝の気持ちをこめて、メロンやさつまいもを使用した、道の駅常総オリジナルの商品が抽選で5名様に当たるイベントも開催いたします！





詳細は公式インスタグラムをご覧ください。

https://www.instagram.com/gogojoso









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。









■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9：00～午後5：00(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営 ： TTCグループ

(代表団体 ： 株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、飲食店の経営、

地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/