Press Release2026年2月菅原工芸硝子株式会社Sghr New Design Preview 2026 新製品発表菅原工芸硝子株式会社/Sghr スガハラ（本社所在地：千葉県山武郡九十九里町、代表取締役社長：菅原裕輔）は3月5日より2026年の新製品を発表・発売いたします。今年は18シリーズ 60アイテム（グラス6シリーズ、プレート・ボウル8シリーズ、花器その他4シリーズ）が新製品としてデビューいたします。若手の女性職人2名のファーストデザインを含め、若手からベテランまでの職人たちがそれぞれのガラスへの想いから発案し、さまざまな技法を探求し作り上げた手作りの温もりが感じられる製品が出来上がりました。職人が中心となりデザイン発案・開発したものに加え、お客様からデザインを募るデザインコンテストの最優秀賞受賞作である小鉢「ほのか」も発表いたします。

この他にも、シリーズごとの色展開に特色が感じられる、こだわりの詰まった新製品が誕生いたしました。使うシーンを想像しながら、日々の暮らしの中にさりげなく彩りを添えるお気に入りを見つけてください。Sghr new design preview 概要3月5日より、スガハラショップ各店にて新製品を発売いたします。Sghr スガハラショップ 淀屋橋・青山・福岡各店にて職人がお客様をお迎えし、新製品の魅力を伝えるトークイベントやガラスの使い心地を体感いただけるスイーツとドリンクのサービスもいたします。■開催期間2026年3月5日（木）→3月31日（火）■開催場所Sghr スガハラショップ各店■New Design Special Days淀屋橋 3月14日（土）→16日（月）青山 3月20日（金・祝）→23日（月）福岡 3月29日（日）→30日（月）※ガラス職人が在店し、代表とともにお客様をお迎えいたします。※ドリンクとスイーツのサービスを致します。（Club Sghr メンバー様特典）ファクトリーショップ 3月6日（金）→8日（日）※職人の在店はございませんが、事前予約制でファクトリーツアー（工房見学）を行います。※ファクトリーショップではドリンク・スイーツのサービスはございません。隣接するSghr caféでは、3月5日から31日まで新作のうつわを使った事前予約制のランチコースをご用意するほか、一部メニューに新製品を使用いたします。・・・新製品発表に関するお問い合わせ先・・・菅原工芸硝子株式会社www.sugahara.com広報担当 菅原・平井press@sugahara.com