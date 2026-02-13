グリーンランドリゾート株式会社(本社：熊本県荒尾市下井手1616、代表取締役社長：松野隆徳)が運営する遊園地「グリーンランド」は、2026年7月23日(木)に開園60周年を迎えるにあたり、本リリースでは春に実施する記念施策についてお知らせいたします。グリーンランドは1966年の開業以来、ファミリーを中心に多くのお客様に支えられてまいりました。これまでのご愛顧への感謝をお伝えするとともに、記念イベントやキャンペーンを実施いたします。

60周年記念ロゴとキャッチコピー

60周年記念ロゴは「60」と「Anniversary」の文字が笑顔を形作るビジュアルに仕上がっており、開園当時は観光果樹園としてオープンしたグリーンランドを象徴する、実りある光沢感を演出しております。カラーリングはグリーンランドのイメージカラーであるグリーンをメインに、太陽のように明るいビビットイエローを取り入れております。「0」の右上に配置された3機種は観覧車、バイキング、ジェットコースターで、バラエティに富んだアトラクションを有する遊園地であることを表現しています。キャッチコピーは「ノリノリとまらなイヤー！」とし、アトラクション数日本一であるグリーンランドでは老若男女問わず1日中夢中で遊べ、さらに周年記念イベントでも1年中ノリノリで楽しんでいただきたいという思いを込めております。

新アトラクションとリニューアルアトラクション

新アトラクション『ZOMBIE STORM』は最新XR技術を搭載した没入型のシューティングゲームであり、近未来な世界観を体感しながら爽快感あふれるバトルにご参加いただけます。また、現在設置しております『スーパーバイキング』は『スーパーバイキング～クラーケンの伝説～』に名称を変更し、海の怪物クラーケンをテーマに、外装、利用条件の変更、フォトスポット要素を追加し大幅なリニューアルを行います。『クリスタルハウス』も『ミラートリック』として外観・内観ともにアレンジを加えリニューアルオープンいたします。新アトラクション『ZOMBIE STORM』を導入することで、園内のアトラクション設置数は全66機種となり、アトラクション数においては日本一の機種数となります。

リニューアル店舗

『Restaurant&Cafe Palette(パレット)』は色鮮やかな原色カラーを使用した絵画のパレットをイメージした外観となっており、遊園地内でのお食事のひとときを彩りで満たせるような商品を展開いたします。メニューにはすぐ隣に位置するアトラクション『スターフライヤーゴクウ』コンセプトの3～4名でのシェアを想定した「59タワーライス」やテイクアウト用のロングボトル、女性におすすめのチキンソテーやキーマカレーなど種類豊富な「ワンプレートランチ」を展開いたします。

60周年記念デザイン缶バッジ特典

園内の飲食店にて対象メニューを1点お買い上げにつき、60周年記念デザイン缶バッジを1個プレゼントいたします。デザインは全10種をランダムでのお渡しとなります。表情豊かな60周年記念ロゴ6種のほか、開業年である“1966”と園内の装飾物がレトロ調にデザインされた4種を展開いたします。対象メニューは園内の全店舗18ヶ所でご提供いたします。特典は無くなり次第終了となります。

60周年記念イベント

春イベント期間中の記念イベントとして「ラプトルとプエラの迷子さがし大作戦」と「海賊救出大作戦～クラーケンの伝説～」を実施いたします。「ラプトルとプエラの迷子さがし大作戦」は幼児でも楽しめるシールラリーです。「海賊救出大作戦～クラーケンの伝説～」はこどもから大人まで楽しめるクイズラリーとなっており、すべての世代の方にお楽しみいただけるラリーイベントです。アトラクションの利用を想定した構成となっており、見て・歩いて・遊べる、遊園地ならではの体験型イベントです。60機種以上のアトラクションを回遊するワクワク感をぜひお楽しみください。

ラプトルとプエラの迷子さがし大作戦

イベント名称

ラプトルとプエラの迷子さがし大作戦

実施期間

3月1日(日)～5月31日(日)

受付

正面ゲート・北ゲート・東ゲート

参加費

無料※遊園地入園料・アトラクション利用料が別途必要

『スーパーバイキング～クラーケンの伝説～』のリニューアルを記念して、アニマル海賊団を結成したラプトルとプエラ。記念すべき出発の日、仲間のみんなが迷子になっちゃった！みんながどこにいるのか、園内のシールを集めて2人に教えてあげよう。

当イベントのイメージキャラクター「グリーンランドディノ」の“ラプトル(青)”と“プエラ(ピンク)”はおみやげ店『グリーンおばさんのお菓子工房』、『ロコ・マート』でグリーンランド限定グッズとして販売中です。

海賊救出大作戦～クラーケンの伝説～

イベント名称

海賊救出大作戦～クラーケンの伝説～

実施期間

3月1日(日)～5月31日(日)

受付

正面ゲート・北ゲート・東ゲート

参加費

無料※遊園地入園料・アトラクション利用料が別途必要

バイキング船にクラーケンが襲来！船長不在の中、海の怪物相手に苦戦を強いられる船員たちは伝説のクラーケンハンターの捜索をあなたに依頼した。園内に散りばめられたヒントをたよりに伝説のハンターを見つけ出し、クラーケンを撃退することができるか！？

どちらのラリーにおいても、クリア特典には60周年記念デザインの限定シールをプレゼントします。お一人様につき1枚、ランダムでのお渡しになります。

割引キャンペーン

キャンペーン名称

遊園地デビュー応援！春の幼児フリーパス割引キャンペーン

対象期間

3月14日(土)～5月31日(日)

販売

アソビュー電子チケット

対象商品

【前売券】入園+フリーパス/幼児

URL

https://www.greenland.co.jp/park/discount_campaign/

春のイベント期間中は、小さなお子様にも遊園地で遊ぶ楽しさを味わっていただくため「遊園地デビュー応援！春の幼児フリーパス割引キャンペーン」を実施いたします。アソビュー電子チケットで販売しております幼児フリーパスセットを前日までにお求めいただくと、通常料金4,000円(税込)から500円割り引き、特別価格の3,500円(税込)でご購入いただけます。また、0歳～2歳のお子様は入園料・アトラクション利用料ともに無料となります。開園60周年を機に、お子様の遊園地デビューをもっと気軽に、もっと楽しく応援します。春の思い出づくりに、ぜひこのお得なキャンペーンをご利用ください。

招待券デザイン

春夏秋冬で展開している招待券を60周年記念ロゴを使用した限定デザインで発行いたします。関係各社様、お取引企業様のほか、一般向けにはプレゼント協賛、当園が開催するイベントの賞品としてご提供いたします。

施設概要

施設名称

場所

定休日

問い合わせ先

URL

グリーンランド(遊園地)

熊本県荒尾市緑ヶ丘

不定休 ※公式HPにてご確認ください。

TEL : 0968-66-1112MAIL : info@greenland.co.jp

https://www.greenland.co.jp/park/

敷地面積55万㎡と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもから大人まで楽しめるアトラクションがあり、その数は日本一。2026年7月23日(木)に開園60周年を迎えます。夜間営業時は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催します。そのほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催しております。