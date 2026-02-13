グリーンランドリゾート株式会社(本社：熊本県荒尾市下井手1616、代表取締役社長：松野隆徳)が運営する遊園地「グリーンランド」は、2026年3月14日(土)～5月31日(日)の79日間、春催事を実施いたします。期間中は幼児～小学生をターゲットに、インフルエンサーによるステージやキャラクターショーを中心に開催し、春休み・ゴールデンウィークに向けて多数のイベントを展開してまいります。メインイベントはNHK Eテレで人気の「いないいないばあっ！」「おかあさんといっしょ」「みいつけた！」３番組それぞれの世界を楽しめる『こどもスタジオ NHKキッズキャラクター大集合！』を開催します。

ステージイベント

フィッシャーズイベント みんなに会いに行くよ！ 全国公演ツアー

イベント名称

開催日

時間

会場

URL

フィッシャーズイベント みんなに会いに行くよ！ 全国公演ツアー

3月21日(土)

11:30

レインボードーム

https://www.greenland.co.jp/park/event/fishers/

人気動画クリエイター『Fischer’s』が登場するスペシャルステージを開催！【Fischer’s-フィッシャーズ-】野外や室内で遊んだり、海外へ冒険したり。時には恐ろしい場所へ…。中学3年の頃に「思い出」を動画にした事から始まった、6人の同級生による思い出系ネットパフォーマー。

どこでもジャンボリー！ ファミリーステージ

イベント名称

開催日

時間

会場

URL

どこでもジャンボリー！ ファミリーステージ

3月22日(日)

①11:00 ②14:00

レインボードーム

https://www.greenland.co.jp/park/event/dokodemojyanbori/

YouTube登録者135万人＆総再生回数25億回突破！九州初開催！話題のキッズエンターテインメント『どこでもジャンボリー！』がグリーンランドにやってくる！音楽・映像・ステージを通じて、子どもたちとその家族の心に一生残るような体験を届けるファミリーエンターテイメント『どこでもジャンボリー！』。動画でおなじみのオリジナル楽曲や手遊び歌はもちろん、みんなで一緒に歌って踊れるライブステージを開催します。みんなでいっしょに楽しもう！

キャラクターショー

イベント名称

開催日

会場

仮面ライダーゼッツ スペシャルショー

3月15日(日)、3月29日(日)、5月4日(月祝)

レインボードーム

名探偵プリキュア！ ショー

3月20日(金祝)、4月5日(日)

レインボードーム

それいけ！アンパンマン ショー

3月28日(土)、5月2日(土)

レインボードーム

スーパー戦隊ヒーロー ショー

4月4日(土)、5月5日(火祝)

レインボードーム

ウルトラマンオメガ スペシャルショー

4月26日(日)

レインボードーム

プリキュアオールスターズがやってくる！

5月3日(日祝)

レインボードーム

ウルトラヒーロー ショー

5月24日(日)

レインボードーム

※観覧無料(遊園地入園料が別途必要)。※諸般の事情により、時間・内容が変更・中止となる場合があります。

その他イベント

イベント名称

開催日

会場

GW花火イリュージョン～和太鼓と魂のコラボ～

5月2日(土)～5月5日(火祝)

池前広場

施設概要

施設名称

場所

定休日

問い合わせ先

URL

グリーンランド(遊園地)

熊本県荒尾市緑ヶ丘

不定休 ※公式HPにてご確認ください。

TEL : 0968-66-1112MAIL : info@greenland.co.jp

https://www.greenland.co.jp/park/

敷地面積55万㎡と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもから大人まで楽しめるアトラクションがあり、その数は日本一。2026年7月23日(木)に開園60周年を迎えます。夜間営業時は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催します。夏季はプール施設「ウォーターパーク」がオープンするほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催しております。