コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」)は、滋賀ダイハツ販売株式会社（本社：滋賀県栗東市、代表取締役社長：鳥居 和浩、以下「滋賀ダイハツ販売」）におけるカイクラ導入事例インタビューを公開しました。

滋賀ダイハツ販売では「カイクラ」の活用により、電話対応におけるスタッフの心理的負担を解消すると同時に、顧客情報の即時把握によるCS（顧客満足度）向上を実現してきました。さらに、電話を単なる連絡手段ではなく、データ分析に基づき組織の最適解を導き出す「経営判断の材料」として活用するフェーズへと進化させています。本リリースでは、公開されたインタビュー内容の一部を抜粋し、その導入効果とデータ活用の展望についてご紹介します。導入事例インタビューの詳細はこちらhttps://kaiwa.cloud/case/081/

「カイクラ」導入の背景：スタッフの心理的負担軽減と、CSのさらなる追求

多くのカーディーラーと同様、同社でも「誰からかかってきたか分からない」電話への対応が、特に新人スタッフにとって大きな心理的プレッシャーとなっていました。また、取次ぎや保留時間の発生が業務効率を下げ、本来注力すべき目の前のお客様への接客時間を圧迫するという課題も抱えていました。「スタッフが電話対応に追われるのではなく、接客に集中できる環境をつくりたい」「お客様をお待たせせず、スムーズに対応することでCSを高めたい」――こうした想いが、着信と同時に顧客情報がわかるカイクラ導入の決め手となりました。

「カイクラ」導入後の変化：「電話への恐怖心」を払拭し、目の前の接客へ集中

カイクラの導入は、経験の浅いスタッフが抱えていた「誰からか分からない電話」への心理的プレッシャーを解消しました。安心して受電できる環境が整ったことで、電話対応の質だけでなく、店舗での対面接客の時間創出にも寄与しています。・ポイント1：【新人スタッフの心理的負担を解消】着信時に「誰からか」が瞬時にわかることで、新人スタッフでも安心して受話器を取れる環境を実現。受電段階で適切な対応判断が可能になり、心理的安全性が大きく向上しました。・ポイント2：【「名前を呼ぶ」対応で信頼を獲得】第一声から名前を呼んで対応することで、お客様に「お客様として認識してくれている」安心感や信頼感を提供。この“良い驚き”が信頼獲得に繋がり、CS向上に直結しています。・ポイント3：【取次ぎ・保留時間の削減】顧客情報に紐づいたメモ機能により、過去の対応履歴や担当者が即座に判明。社内確認の時間がなくなり、保留時間の短縮による顧客ストレスの軽減と、業務効率化を実現しました。

「カイクラ」活用の展望：電話対応を「データ化」し、組織戦略の判断材料へ

同社におけるカイクラ活用は、現場の負担軽減にとどまらず、経営や店舗運営の最適化を目指すデータ活用フェーズへと進化しています。・ポイント1：【「出なくて良い電話」の可視化】カイクラのデータを元に独自のダッシュボードを作成し、店舗ごとの電話量や内容を分析。店舗スタッフでなくても対応可能な電話を可視化し、コールセンターや本部へ振り分けることで、店舗の負担を最適化する取り組みを進めています。・ポイント2：【対面接客時間の創出】データに基づき電話対応の役割分担を見直すことで、店舗スタッフが目の前のお客様と接する時間を最大化。人と人が関わる時間を増やし、さらなるCS向上を実現する環境づくりを目指しています。・ポイント3：【通話録音による組織編成の最適化】今後はカイクラの「通話録音機能」導入を検討。会話音声データからどのような問い合わせが多いかを分析し、担当スタッフによる一括対応体制の構築や将来的な組織編成の判断材料として活用することを期待しています。【滋賀ダイハツ販売のカイクラ導入に関する情報】インタビュー記事：https://kaiwa.cloud/case/081/

滋賀ダイハツ販売株式会社 コメント

プロモーショングループ 戦略企画室 店長兼マネージャー北川 栄次 氏「私自身、『電話は単に会話をするだけのもの』だと思っていましたが、それを『データ化』できる点にこそ、カイクラの最大の価値があると感じています。 データとして可視化されれば、それを基に『次はどうすべきか』という戦略を立てられます。単なる連絡手段ではなく、次の経営判断や店舗運営を考えるための『判断材料』にできる。これが、導入して一番良かったと感じる点です。」

導入企業 ：滋賀ダイハツ販売株式会社 概要

会社名：滋賀ダイハツ販売株式会社代表者：代表取締役社長 鳥居 和浩所在地：滋賀県栗東市大橋4-1-5事業内容：・ダイハツ車全車種および各種中古車の販売、整備・部品、各種用品の販売・カーリース・各種保険代理店業務ウェブサイト：https://www.shiga-daihatsu.co.jp/

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理する次世代型コミュニケーションプラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ(東証グロース：149A)代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：394百万円従業員数：71名(2025年9月末時点)URL：https://www.thinca.co.jp/【シンカ IR note】https://note.com/thinca_2025シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。