コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」)は、「カイクラ」の新機能として、店舗での接客をスマートフォンアプリで録音・管理できる「対面録音機能」と、その録音データを生成AIが分析・アドバイスする「商談フィードバック機能」のβ版の提供を、2026年2月22日より開始いたします。本機能の提供により、これまで「ブラックボックス化」しがちだった店舗での対面コミュニケーションを「資産」として可視化することが可能になります。電話・SMSといった「非対面」から来店時の「対面」まで、多岐に渡るコミュニケーションの一貫した管理を実現します。

「対面録音機能」および「商談フィードバック機能」開発の背景と目的

これまで、カーディーラーや不動産などの店舗営業において、電話対応の履歴は「カイクラ」で可視化・資産化されてきましたが、来店時の対面商談の履歴については別のシステムや各担当者による管理となっているなど、情報の分断が大きな課題となっていました。本機能は、対面商談をカイクラアプリで録音・AI解析することで、担当者は「メモを取る」という負担から解放され、目の前のお客様との会話に最大限集中できる環境が整い商談の質を向上させます。そして、このデータ化された商談情報に対し、AIがフィードバックを行う仕組みを構築することで、個人の経験に頼っていた知見を「組織の資産」へと変貌させます。これにより、オンライン・オフラインで生じていた情報の分断を解消し、電話・SMSから対面商談までを「カイクラ」上で一貫して管理できる体制の実現を目指します。現場の属人的な経験に頼っていた商談情報を「組織の資産」へと変貌させます。

新機能の主な特長とメリット

「カイクラアプリ」で録音された対面商談の音声をAIが解析し、要約・テキスト化を行うとともに、商談内容に対する具体的なフィードバックを自動で生成します。

【対面録音機能】

(1) 電話・SMS・対面の履歴をタイムラインで一元管理し、一貫した顧客体験を提供「昨日の電話内容」と「今日の来店時の会話」をカイクラ上の同一タイムラインで確認できます。顧客接点がシームレスに可視化されることで、担当者不在時でも「前回の続き」から始まるスムーズな対応が可能になり、質の高い接客を実現します。(2) AI解析による自動要約・テキスト化で、商談後の事務工数を大幅に削減録音された音声は、従来の通話録音と同様にAIが自動で要約・テキスト化します。対面商談の録音終了後、内容がテキストとして可視化されるため、商談後の振り返りや日報作成の工数を削減し、営業活動の生産性を最大化します。(3) 柔軟な顧客紐付けと、安全な権限管理による情報共有既存顧客への紐付けに加え、録音画面から新規の顧客登録が可能です。また、録音データの再生や削除に関する権限をユーザーごとに設定できるため、セキュリティを維持しながら安全な情報共有体制を構築できます。

【商談フィードバック機能】

(4) 生成AIが商談内容を「添削」し、成約率向上を支援対面商談の録音終了後、生成AIが内容を解析し、具体的なアドバイスや振り返りポイントを提示します。上司が同席せずとも、担当者は客観的なフィードバックを得られるため、セルフコーチングが促進され、組織全体の営業品質の底上げに寄与します。

今後の展望

今回の機能提供により、「カイクラ」はオンライン・オフラインを問わず、企業と顧客のあらゆるコミュニケーションを資産化するプラットフォームへと進化します。まずはβ版として展開し、先行利用ユーザー様からのフィードバックを活かし、解析精度や利便性を向上させた正式版のリリースを目指してまいります。シンカは今後も、AIと会話データの活用を軸に、テクノロジーで「企業のあらゆる会話をおもしろくする」世界の実現に向け、顧客接点における新たな価値創造に挑戦し続けてまいります。

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理する次世代型コミュニケーションプラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ(東証グロース：149A)代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：394百万円従業員数：71名(2025年9月末時点)URL：https://www.thinca.co.jp/【シンカ IR note】https://note.com/thinca_2025シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。