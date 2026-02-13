パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、「えなこ」バレンタインキャンペーンとして、えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で、最大5,000円分相当の還元付与。さらに、えなこのサイン入りコラボPCやサイドパネルのプレゼントを2026年2月13日（金）から実施いたします。

◇ えなこ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_enako.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260213_1&utm_content=nonpay

■ えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で最大5,000円分相当の還元付与

期間中にパソコン工房公式通販サイト、または店舗でえなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で、最大5,000円分相当の還元付与を実施中です。対象期間：2026年2月13日（金）15:00 ～ 2026年3月2日（月）14:59まで※還元の適用について、「パソコン工房WEB会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※WEBポイントの還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※ご注文時に付与ポイントは表示されません。ポイント付与時にメールにてご連絡をいたします。ポイント付与は、商品出荷月の翌月の20日頃に付与いたします。

■ プレゼントキャンペーン

◇ 抽選でえなこのサイン入りコラボPCが当たるSNSキャンペーン

X（Twitter） と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で1名様に、えなこのサイン入りコラボPCをプレゼントいたします。賞品：えなこのサイン入りコラボPC（1名様）【X（Twitter）からの応募方法】1.えなこ 公式 X （Twitter）（@enako_cos）と LEVEL∞（レベル インフィニティ）【公式】 X （Twitter）（@LEVEL_INF）をフォロー2.キャンペーン投稿に、ハッシュタグ「#えなこxレベルインフィニティ」を付けて引用ポストすればエントリー完了【Instagramからの応募方法】1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）を フォロー2.キャンペーン投稿に「いいね」をするとエントリー完了【応募期間】2026年2月13日（金）15:00 ～ 2026年3月2日（年）14:59まで【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。【ご注意】DMが無効（ブロックをされている等）の場合、DMやアンケートフォームにご返信を頂けない場合、当選は無効となります。※抽選対象は日本国内在住の方のみとなります。

◇ 限定1名様！えなこのサイン入りサイドパネルプレゼント

期間中に、えなこ LEVEL∞ R-Class RGB Build コラボゲーミングPCをお買い上げの方から、抽選で1名様に、えなこのサイン入りサイドパネルをプレゼントいたします。賞品：LEVEL∞ R-Class RGB Build用 えなこのサイン入りサイドパネル（1名様）【対象ご購入期限】2026年2月13日（金）15:00 ～ 2026年3月2日（月）14:59まで【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせていただきます。※えなこ LEVEL∞ R-Class RGB Build以外は対象外となります。※サイドパネルはLEVEL∞ R-Class RGB Build専用品となります。

■ 購入特典

◇ えなこオリジナル壁紙・アクリルスタンドをプレゼント

えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方にもれなく、えなこオリジナル壁紙・アクリルスタンドをプレゼントいたします。

※画像のえなこオリジナル壁紙とえなこオリジナルアクリルスタンドはイメージです。実際の特典内容とは異なります。※オリジナル壁紙は、コラボモデル専用ダウンロードページからダウンロードいただけます。

■ えなこ∞（インフィニティ）モデルとは

えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCは、えなこのゲーム配信やSNSなどの幅広い活動をサポートすべく、 快適性と応答性を重視したスペックのパワフルなゲーミングパソコン・シリーズです。eスポーツタイトルのプレイはもちろん、 動画や画像の編集、それらに伴う複数アプリの同時使用などにも高いパフォーマンスを発揮します。

■ えなこ プロフィール

PPエンタープライズに所属。Instagramのフォロワー数200万人超えの超人気コスプレイヤーとして、TV・web・ラジオ・雑誌など幅広くタレント活動中。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R789-LC265K-TGX-enako [RGB Build]販売価格：499,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1138693&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260213_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K / インテル® Z890 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源製品名：LEVEL-R7B8-LCR97X-TKX-enako [RGB Build]販売価格：394,700円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1175672&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260213_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9700X / AMD B850 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-15FX166-i7-RKPX-enako販売価格：249,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1160144&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260213_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

