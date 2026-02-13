ミュージカル『ファインディング・ネバーランド』2027年1月、待望の再演決定！【出演：山崎育三郎、濱田めぐみ、橋本さとし、夢咲ねね、杜 けあき 他】

株式会社ホリプロ

永遠の名作『ピーター・パン』誕生に秘められた物語が待望の再演！2023年に小山ゆうな演出・山崎育三郎主演で上演され大好評を得た、ミュージカル『ファインディング・ネバーランド』が27年1月に日生劇場にて待望の再演決定！さらに、濱田めぐみ、橋本さとし、夢咲ねね、杜 けあきの出演も決定。2月には宮城・大阪・愛知・福岡にてツアー公演の上演も決定している。

永遠の名作『ピーター・パン』誕生に秘められた物語が待望の再演！

上段左より）山崎育三郎、濱田めぐみ、橋本さとし／下段左より）夢咲ねね、杜 けあき

本作は、アラン・ニーによる戯曲「The Man Who Was Peter Pan」と、ジョニー・デップ主演で2004年（日本では05年）に公開された同タイトルの映画（邦題「ネバーランド」）を元に創られたミュージカル作品。15年にブロードウェイで開幕し、「何年も心に残るであろう必見の舞台」と絶賛された人気作である。

日本では23年に小山ゆうな演出・山崎育三郎主演で初演され大好評を得た、ミュージカル『ファインディング・ネバーランド』が27年1月に待望の再演決定！

山崎育三郎が演じるのは、物語の主人公で名作『ピーター・パン』の作者である劇作家ジェームズ・バリ。バリの創作のきっかけとなる4人の子ども達の母親でバリと親交を深めていくシルヴィア役は、濱田めぐみが23年公演から続投で演じる。そして、フック船長と劇場主・フローマンの2役には、今回が初となる橋本さとしの出演が決定した。

また、23年公演からの続投で、バリの妻メアリー・バリ役に夢咲ねね、シルヴィアの母親デュ・モーリエ夫人役として杜 けあきの出演も決定。

ジェームズ・バリ：山崎育三郎／2023年上演時の舞台写真（撮影：引地信彦）中央左端）シルヴィア・デイヴィス役：濱田めぐみ、中央右端）ジェームズ・バリ役：山崎育三郎／2023年上演時の舞台写真（撮影：引地信彦）左より）シルヴィア・デイヴィス：濱田めぐみ、ジェームズ・バリ：山崎育三郎／2023年上演時の舞台写真（撮影：引地信彦）

スランプから抜け出せないバリが、ある家族に出会い、子どもたちとの出逢いを通じて物語を書き上げ、劇場で『ピーター・パン』を上演するまでを描いた、実話に基づくストーリー。大人になるにつれて失いつつある、あの頃の遊び心を取り戻し、夢見ることを思い出すことができる感動の物語をぜひ劇場でご体感いただきたい。

子役キャストやチケット販売情報などは後日発表予定。



東京公演は2027年1月・日生劇場にて上演、その後2027年2月に宮城・大阪・愛知・福岡にて上演予定。東京公演チケットは今夏最速抽選先行実施予定。

＜キャスト＞

ジェームズ・バリ：山崎育三郎

シルヴィア・デイヴィス：濱田めぐみ

フック船長／チャールズ・フローマン：橋本さとし

メアリー・バリ：夢咲ねね

デュ・モーリエ夫人：杜 けあき

キャナン卿：遠山裕介

クローマー：森山大輔

ヘンショー：廣田高志

家塚敦子、石川 剛、伊藤かの子、大久保芽依、木村朱李、塩川ちひろ、聖司朗、永松 樹、福島玖宇也、ルイス魅麗セーラ、渡辺崇人（五十音順）

ほか

※子役キャストは今後発表いたします。

■主演：ジェームズ・バリ役 山崎育三郎コメント

ミュージカル 『ファインディング・ネバーランド』は、大人になる過程でいつの間にか置き忘れてしまった「信じる力」や「想像する心」を、もう一度そっと手渡してくれる作品だと思っています。再演が決まったことを、心から嬉しく思います。現実と向き合いながらも、希望や夢を失わずに生きることの大切さがこの作品には詰まっています。再演では、時間を重ねた今だからこそ届けられる感情や、より深く響く瞬間があると感じています。この作品が、再び皆さまの心に温かな光を灯すことを願っています。

＜プロフィール＞

俳優、歌手。東京都出身。2007年、ミュージカル『レ・ミゼラブル』のマリウス役で本格デビュー。15年に出演したドラマ「下町ロケット」で注目を浴び、映像作品でも活躍。近年の主な舞台出演作としては、『トッツィー』マイケル・ドーシー＆ドロシー・マイケルズ役(24年)、『昭和元禄落語心中』有楽亭助六役（25年）、『エリザベート』トート役（25-26年）などがある。今年3月には『THIS IS IKU 2026』武道館公演が控えている。

ストーリー

19世紀後半のイギリス。劇作家ジェームズ・バリ（山崎育三郎）は、新作の戯曲が書けずに行き詰まり思い悩んでいた。そんな中、公園でシルヴィア（濱田めぐみ）と4人の子ども達ジョージ、ジャック、ピーター、マイケルと出逢う。

彼らと遊ぶうちに忘れかけていた「遊び心」と「想像力」を思い出したバリは、『ピーター・パン』の物語を生み出していく。

しかし、当時のイギリスでは、演劇は上流階級だけのもので、バリが「子どもも楽しめるファンタジー作品を上演したい」と提案すると、劇場主のフローマン（橋本さとし）と劇団員たちは猛反対。

一方、父を亡くしてから純粋な心を閉ざし、早く”大人”になろうとしていた三男のピーターは、バリと交流を深めるうちに、夢や希望を捨てることが大人になることではないのだと悟る。バリとシルヴィアは、シルヴィアの母のデュ・モーリエ夫人（杜けあき）に反対されながらも交流を深め、お互いを理解し心を開く関係になっていく。

最初は反対していた劇団員たちも、「演劇」も「遊び」も同じ「PLAY」だと気づき、次第に子どもの頃の純粋な気持ちを思い出していく。全てが順風満帆かに思えたが、心の距離が出来ていた妻のメアリー（夢咲ねね）に愛想をつかされ、さらに追い打ちをかけるようにシルヴィアの体調が悪化していってしまう。

そして迎えた新作舞台『ピーター・パン』の公演初日。

『ピーター・パン』という永遠の物語を生み出した一人の作家と、彼を囲む人々の、美しく、優しく、切ない、感動の物語。

ミュージカル『ファインディング・ネバーランド』公演情報

＜スタッフ＞

原作：デヴィッド・マギー脚本によるミラマックス映画作品 アラン・ニーによる戯曲『The Man Who Was Peter Pan』

台本：ジェームズ・グラハム

作曲・作詞：ゲイリー・バーロウ＆エリオット・ケネディ



翻訳・演出：小山ゆうな

訳詞：高橋亜子

音楽監督：小澤時史

美術：二村周作

照明：勝柴次朗

音響：山本浩一

映像：上田大樹

衣裳：十川ヒロコ

ヘアメイク：宮内宏明

振付：松田尚子

歌唱指導・音楽監督補：亜久里夏代／高原紳輔

稽古ピアノ：西 寿菜

演出助手：河合範子

舞台監督：齋藤英明



＜東京公演＞

期間：2027年1月

会場：日生劇場

主催：フジテレビジョン／キョードー東京／ホリプロ

※2027年2月、宮城・大阪・愛知・福岡にてツアー公演あり

企画制作：ホリプロ

