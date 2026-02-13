2026 NCT DREAM TOUR ＜THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM＞ FINALE LIVE VIEWING 開催決定！
NCT DREAM 4度目のワールドツアー、集大成となるフィナーレ公演を韓国・ソウルから全国各地の映画館へ生中継！
NCT DREAM 4度目のワールドツアーのフィナーレ公演となる「2026 NCT DREAM TOUR
NCT DREAMは、2016年に韓国で誕生した新たな概念を持つ次世代グローバルグループ＜NCT＞の派生ユニットで、SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。K-POPのボーイズグループでは最年少となる平均年齢15.6歳という若さで韓国デビューを果たし、悩みや成長、自由といった青春の多様な姿を多彩な音楽とストーリーで描き、独自の世界観を築いてきた。
昨年7月に開幕した本ツアーでは、ソウル・高尺スカイドームでの最多公演数を記録し、香港最大規模のカイタック・スタジアムではK-POPアーティストとして初の単独公演を開催。さらに、タイ最大規模のラジャマンガラ国立競技場での2年連続開催など、アジア各地の大型会場を次々と制覇するスケールで、人気の高さを証明してきた。
フィナーレを飾るファイナル公演のチケットは、6公演全てが即完売。ツアーの集大成として磨き上げられたパフォーマンスと、新たな演出によって生み出される特別な瞬間を、映画館のスクリーンで見届けよう！
NCT Japan Official Site https://nct-jp.net/(https://nct-jp.net/)
実施概要
＜タイトル＞
2026 NCT DREAM TOUR
＜日時＞
2026年3月21日（土）18:00開演
2026年3月28日（土）18:00開演
＜会場＞
全国各地の映画館
・映画館はライブ・ビューイング情報サイト
（https://liveviewing.jp/nctdream-thedreamshow4-final/(https://liveviewing.jp/nctdream-thedreamshow4-final/)）にて後日発表
※開場時間は映画館によって異なります。
※青少年保護育成条例により、18歳未満の方は入場制限がある地域がございます。ご購入前に必ず各映画館のホームページをご確認ください。
＜料金＞
5,000円（税込／全席指定）※入場者プレゼント付き
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
※特典内容は後日発表いたします。
※入場者プレゼントは、ご参加される映画館にてライブ・ビューイング当日に限りお渡しいたします（当日以外のお渡しはいたしかねます）
※不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。
＜チケットスケジュール／お申込み＞
【プレリクエスト（抽選）】
◆3月21日（土）公演
2026年3月4日（水）13:00 ～ 3月8日（日）23:59
◎ローソンチケット：https://l-tike.com/nctdream-lv_0321/(https://l-tike.com/nctdream-lv_0321/)
※上記URLはプレリクエスト受付開始前にオープンいたします。
※お申し込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
◆3月28日（土）公演
2026年3月4日（水）13:00 ～ 3月8日（日）23:59
◎ローソンチケット：https://l-tike.com/nctdream-lv_0328/(https://l-tike.com/nctdream-lv_0328/)
※上記URLはプレリクエスト受付開始前にオープンいたします。
※お申し込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
【一般発売（先着）】
◆3月21日（土）公演
2026年3月14日（土）18:00 ～ 3月19日（木）12:00
◎ローソンチケット：https://l-tike.com/nctdream-lv_0321/(https://l-tike.com/nctdream-lv_0321/)
◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
◆3月28日（土）公演
2026年3月20日（金・祝）18:00 ～ 3月27日（金）12:00
◎ローソンチケット：https://l-tike.com/nctdream-lv_0328/(https://l-tike.com/nctdream-lv_0328/)
◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
《チケットに関する注意事項》
※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。
※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。
※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。
※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。
※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。
《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》
◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/
※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。
※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。
2026 NCT DREAM TOUR
情報サイト https://liveviewing.jp/nctdream-thedreamshow4-final/(https://liveviewing.jp/nctdream-thedreamshow4-final/)
主催：SM ENTERTAINMENT
主管：（株）CJ ENM
配給：ライブ・ビューイング・ジャパン
【注意事項】
※本公演につきまして、アーティストの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。出演者変更による、チケット代金等の返金、キャンセル等はいたしません。
※ペンライト等をご使用の場合は、明るさによりスクリーンに反射する場合がございますので、周りのお客様にご迷惑にならない範囲内でご使用ください。
《上映について》
※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。
※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。
※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。
※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。
《映画館について》
※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。
※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。
《座席について》
※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。
《車いすについて》
※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。
※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。
※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。