三菱一号館美術館「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」展関連イベント【デジタル絵画コレクション 三十六「日本の美」めぐり】2月19日（木）～5月24日（日）まで開催

三菱一号館美術館（東京・丸の内）は、2026年2月19日（木）から5月24日（日）まで開催する「トワイライト、新版画 ―小林清親から川瀬巴水まで」展（以下「トワイライト、新版画」）にあわせ、関連イベント【デジタル絵画コレクション 三十六「日本の美」めぐり】を開催します。

本イベントでは、美術商S.ビングが19世紀末に欧米で発行した美術雑誌『藝術の日本』全36巻（三菱一号館美術館所蔵）の表紙画像を、デジタル絵画コレクションとして配布します。「トワイライト、新版画」展にご来場のうえ、館内4か所に設置されたQRコードを読み取って専用LINEを友だち登録すると、会期中2回に分けて計32巻分のデジタル絵画を受け取り・閲覧できます。

さらに、近隣のカフェ「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」を訪れると残りの4巻分を受け取ることができ、『藝術の日本』全36巻すべての表紙を揃えることができます。コンプリートした方の中から抽選で100名様に、大手町・丸の内・有楽町エリアでお買い物やお食事にご利用いただける丸の内ポイントアプリ1500円分のクーポンをプレゼントします。

なお、三菱一号館美術館にて同時期に開催する小企画展「ジャポニスムの季節I――春」にて、『藝術の日本』の一部を展示します。

『藝術の日本』とは

美術商S.ビングが19世紀末に欧米で発行した重要な美術雑誌です。北斎らの浮世絵をはじめ、日本の美術や工芸をカラー図版で紹介し、当時の画家やアール・ヌーヴォーの作家たちに多大な影響を与えました。

本誌は1888年から1891年にかけて毎月発行され、三菱一号館美術館は全36巻を所蔵しています。良い保存状態で全巻が揃っており、大変貴重な資料です。

『藝術の日本』S.ビング編、35号、1891年3月発行『藝術の日本』S.ビング編、12号、1889年4月発行『藝術の日本』S.ビング編、24号、1890年4月発行



【開催概要】

＜会場１＞三菱一号館美術館内4か所のスポット

・実施期間：第一弾 2026年2月19日（木）～４月6日（月）、第二弾 2026年4月7日（火）～5月24日（日）※開館日、開館時間は展覧会特設サイト(https://mimt.jp/ex_sp/shin-hanga/#information)をご確認ください。

・配布数：各期間『藝術の日本』表紙のデジタル絵画16巻ずつ、合計32巻分

・対象：「トワイライト、新版画」展にご来場のお客様

＜会場２＞Marunouchi Happ. Stand & Gallery(https://marunouchi-happ.jp/)（東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル1F）*三菱一号館美術館から徒歩３分

・実施期間：2026年2月19日（木）～5月24日（日）※営業状況については公式Instagram(https://www.instagram.com/marunouchi_happ/)よりご確認ください

・配布数：全期間『藝術の日本』表紙のデジタル絵画4巻分

・対象：「Marunouchi Happ. Stand & Gallery」をご利用のお客様

「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで(https://mimt.jp/ex_sp/shin-hanga/)」

会期：2026年2月19日(木) - 2026年5月24日(日)

主催： 三菱一号館美術館、スミソニアン国立アジア美術館、朝日新聞社

最後の浮世絵師のひとりと呼ばれる小林清親が1876（明治9）年に開始した『東京名所図』は、明治期の風景版画へ大きな変革をもたらしました。彼の描いた「光線画」は、光と深い陰影により江戸の情緒まで捉えています。

明治末期に浮世絵復興を目指した新版画は、その技術ばかりでなく清親らが画面に留めた情趣を引き継いで、新しい日本の風景を発見しようとしました。清親から吉田博・川瀬巴水らに至る風景版画の流れを、スミソニアン国立アジア美術館のミュラー・コレクションによって辿ります。

ミントン社《桜椿文カップ＆ソーサー》1882年頃、磁器、三菱一号館美術館小企画展「ジャポニスムの季節I――春(https://mimt.jp/small-gallery/#Davey)」

会期：2026年2月19日(木) - 2026年5月24日(日)

当館所蔵の「デイヴィー・コレクション」は、米国在住の美術愛好家であるデイヴィー夫妻が「生活のなかのジャポニスム」をテーマとして収集した約180点の陶磁器、銀器、ガラス作品からなります。本展では、この作品群より俳句の季語にもとづいて選びだした、春にちなんだ秀作をご紹介します。2011年の夏に開催された「もてなす悦び――ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」展以来、まとめて公開される機会のなかった本コレクションに新たな光をあてる、三部構成の小企画展の初回となります。

【参考情報】三菱一号館美術館(https://mimt.jp/)

2010年、東京・丸の内に開館。JR東京駅徒歩5分。

19世紀後半から20世紀前半の近代美術を主題とする企画展を年３回開催。また、当館所蔵作品を中心に、学芸員の興味関心に基づく小企画展を年3回企画展と同時開催。赤煉瓦の建物は、三菱が1894年に建設した「三菱一号館」（ジョサイア・コンドル設計）を復元したもの。

復元にあたっては、1894（明治27）年の三菱一号館竣工時に撮影されたと思われる写真の他、図面、保存部材から、可能な限り忠実な復元を目指しました。