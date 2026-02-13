◆ 関西大学外国語学部・井上典子ゼミ×岸和田市の地域連携事業◆ 「バズり隊」動画を活用してだんじり以外の観光振興 ～企業も参入、ウォークラリーやSDGs教育行事等も～
関西大学外国語学部の井上典子ゼミでは、岸和田市との地域連携事業の一つとして、大阪府岸和田市の観光客数増加を目指した活動を行っています。2025年度はPR動画とSNSを用いた発信だけに留まらず、民間企業「フラックワークス（株）」（本社、京都市）を加えた3者で連携を取りながら活動に取り組んでいます。
【本件のポイント】
・外国語学部・井上典子ゼミによる岸和田市との地域連携プロジェクトがさらに発展
・岸和田市のPR動画では多言語字幕や英語ナレーションを用い、国籍を問わず分かりやすい
映像が完成
・企業も参入し、ウォークラリーやSDGsイベントで岸和田市の観光都市としての認知度を向上
■ 「岸和田バズり隊」によるPR動画作成・SNS発信
2022年度に関西大学と岸和田市はそれぞれ、大学昇格100年、市制施行100年を迎え、双方の活性化を目的とした連携協力協定を2023年2月8日に締結しました。
外国語学部井上ゼミはこの協定に基づいて活動を進め、連携3年目となる2025年度の活動では、PR動画とSNSを用いて「岸和田バズり隊」というネーミングで、「人」「自然」「文化」を軸にだんじり以外の岸和田市のさまざまな魅力を紹介。多言語字幕や英語ナレーションを用い、国籍・母語を問わず、理解しやすい映像で発信を進めました。この取り組みは2025年12月に関西大学地域連携センター主催の「『地域で活動する若い力』奨励賞」で最優秀賞を獲得しています。
＜「地域で活動する若い力奨励賞」において最優秀賞を獲得した外国語学部井上ゼミ＞
これらの活動を知ったフラックワークス（株）から連携事業への参加申し出があり、3者が協働のもと市民参加型の「謎解きウォークラリー」や学生向けの「まなび、デジタル、SDGsプロジェクトの『SDGs教育イベント』」を実施。産官学の連携を深めながら岸和田市の観光振興に取り組んでいます。
■ 井上ゼミ・渡邉春菜（外国語学部4年次生）リーダーのコメント
「過去2年間で築いてきたSNSアカウントや地域の方々との関係を基盤に、学生目線で発信活動を行いました。取材先の方からは『素敵な発信をしてくれてありがとう』とお声をいただき、本取り組みが地域に届いていることを実感しました。企業との連携により、活動の幅はさらに広がったため、今後もより多方面で地域とともに成長し続ける取り組みを目指していきます。以下から発信内容をぜひご覧ください！」
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=unhoRdK0Ul4 ]
【Instagram】https://www.instagram.com/kishiwada_buzz
【TikTok】https://www.tiktok.com/@kishiwada_buzz
