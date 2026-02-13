＜ペリエ千葉×おおぞら高校　リアルビジネスプロジェクト＞生徒たちがペリエ千葉に出店！自ら考案・制作した商品を販売します

株式会社千葉ステーションビル

株式会社千葉ステーションビル（本社：千葉市中央区、代表取締役社長：杉村 晶生）と、おおぞら高等学院千葉キャンパス（以下、「おおぞら高校」／所在：千葉市中央区、キャンパス長：川田 瞳）は、高校生がイベント出店を通じて、ビジネスや社会生活に必要な知識やスキルを身に付けながら、実際にリアルなビジネスを体験する「おおぞら高校 リアルビジネスプロジェクト」を協働し、生徒たちが出店、自ら販売する１日限りのイベントを、JR千葉駅直結の商業施設「ペリエ千葉」で2026年2月23日（月・祝）に開催します。

ペリエ千葉では、生徒一人ひとりが、喜びや楽しさ、成長を実感出来る取り組みを目指し、地域が一体となって未来を担う人財の学びと成長の場を創造しています。

1.イベント名

高校生による「おおぞら高校リアルビジネスプロジェクト」

2. イベント内容

おおぞら高校の生徒たちが自ら考案・制作した商品の販売や、作って楽しむ体験イベント等を開催します。生徒たちの作品への想いや工夫など、ぜひお手に取って感じてください。

＜販売内容＞

切り絵・しおり

＜販売＞

丁寧な手仕事で作られた、心にゆとりをもたらす逸品

手作りアクセサリー

＜販売＞

制作者の想いと共に編んだ手作りアクセサリー

ネイルチップ

＜販売＞

女子高生が考案した大人可愛いネイルチップ

モールドール

＜販売/ワークショップ＞

作って楽しむ、世界に1つだけのモールドール制作体験

キャンドル釣り

＜イベント＞

釣って楽しい、使って嬉しい、キャンドル釣り

３．開催日時

2026年2月23日（月・祝） 10：00～16：00

４．会場

JR千葉駅直結 ペリエ千葉 ストリート１前特設会場 （住所：千葉市中央区新千葉1-1-1）

５．主催

おおぞら高等学院 千葉キャンパス、ペリエ千葉

６．詳細

おおぞら高校リアルビジネスプロジェクト

ブログ：（URL）https://www.ktc-school.com/campus/chiba/blog/20260127-174600.php

おおぞら高校／千葉キャンパス（生徒運営Instagramアカウント）：ktcschool_chiba

ペリエ千葉 ホームページ：（URL）https://www.perie.co.jp/chiba/

おおぞら高校 instagram

おおぞら高校「リアルビジネスプロジェクト」について

授業の様子１

『おおぞら高校 リアルビジネスプロジェクト』は、高校生がイベント出店を通じて、ビジネスや社会で必要な知識・考え方・スキルを身につけることを目的とした教育プログラムです。

生徒が主体となり、企画や商品制作、販売戦略、PR、運営まで一連のプロセスを経験することで、限られた時間や資源の中での課題解決力や協働力を養います。失敗や他者との関わりを通じ、教科書だけでは学べない実践的な力を育むとともに、売上の一部を寄付することで社会貢献にもつなげています。

ペリエ千葉での販売について

授業の様子２

出店予定のペリエ千葉で商品説明や売り場レイアウトの相談を行い、評価をもとに商品改良を重ねてきました。高校生が大人と商談をする貴重な経験となり、大きな学びにつながっています。

困難や意見の衝突を乗り越えながら準備を進め、努力が形になりお客さまに喜んでもらえる達成感を通して、生徒一人ひとりが成長を実感できる機会がイベント販売会です。

【学校概要】

学校名：おおぞら高等学院 千葉キャンパス

所在地：千葉県千葉市中央区新町22-1 新町55ビル 1階

ホームページ（URL）：https://www.ktc-school.com/campus/chiba/

生徒運営インスタグラム（アカウント）：ktcschool_chiba

おおぞら高等学院は、通信制高校である「屋久島おおぞら高等学校」のサポート校として生徒が通学し、学ぶ場を提供しています。また、「なりたい大人になるための学校(R)。」として様々なコースや体験プログラムを用意し、生徒自らの力で乗り越えられるようコーチたちが全力でサポートしています。おおぞら高等学院はありのままの 自分を出せる場所であり、そんな自分を受け入れてくれる場所でもあります。経験豊かなコーチたちが、皆さんに今までの自分とは違った新しい自分に出会うきっかけを提案しています。

【企業概要】

企業名：株式会社千葉ステーションビル

所在地： 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ＋plusビル

設立： 1961年8月1日

ホームページ（URL）：https://www.perie.co.jp/

<ペリエ千葉>

所在地：千葉市中央区新千葉1-1-1

ホームページ（URL）：https://www.perie.co.jp/chiba/

※2月13日時点の情報です

※画像はすべてイメージです