第17回ニチバン巻心ECOプロジェクトデザインコンペ結果発表 ～来年度のプロジェクトを彩る受賞7作品が決定～

ニチバン株式会社

ニチバン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高津敏明、以下「ニチバン」）は、オフィシャルパートナー契約を締結している一般社団法人障がい者自立推進機構（所在地：東京都港区、代表理事：松永昭弘 以下、「パラリンアート」）と「第17回ニチバン巻心ECOプロジェクトデザインコンペ」を開催しました。その選考結果をご報告いたします。

本コンペは、使用済み粘着テープの巻心を回収し、資源として再利用する「ニチバン巻心ECOプロジェクト」の一環として実施しました。今回は「自然」・「地球」・「思いやり」・「つなげる」をキーワードに作品を募集し、全国から218点の素敵な作品をご応募いただきました。

ニチバングループ社員による厳正な選考の結果、最優秀賞1作品、優秀賞1作品、入賞5作品を以下の通り決定いたしました。

♦受賞作品

最優秀賞 (1作品) 優秀賞(1作品)

KTさん 「緑をつなぐ」 にゃあさん 「ぺたっとつなげて笑顔」

入賞 (5作品)

はなももさん「クリーンな世界」 タダシさん「あかるい日には」

あんさん「この手の上で」 齋藤 早夏さん「今を未来へ繋げる」

banriさん「思い合えば夜が明ける」

これらの受賞作品は、2026年度に予定しております「第17回ニチバン巻心ECOプロジェクト」のポスターやプロジェクト参加者へお渡しする感謝状、参加記念品である花の種のパッケージに使用させていただきます。

当社は今後も、パラリンアートとのパートナーシップを通じてパラリンアーティストの方々の挑戦を支え、共に歩み続けてまいります。

♦パラリンアートについて

パラリンアートは、障がい者アーティストとひとつのチームになり、障がい者のアート作品を企業・個人に提供し、作者報酬をお支払いする活動です。アートを通じて社会保障費に依存せず、障がい者の社会参加と経済的自立を推進しています。アーティストの登録は無料です。

パラリンアート公式サイト

https://paralymart.or.jp/association/

◆ニチバン巻心ECOプロジェクトについて

各種使用済み粘着テープの巻心を回収し、資源として再利用する環境活動です。

回収した巻心は、段ボールにリサイクルされるとともに、リサイクルによる収益金と当社からの支援金を以下の２つの環境

保全活動へ役立てます。１.フィリピンでのマングローブの植林活動 ２.国内での「森のしずく保全活動」（広島県廿日市市）

ニチバン巻心ECOプロジェクトホームページ

https://www.nichiban.co.jp/project/makisin-eco/