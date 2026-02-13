無印良品 「パックもできるマイルドクレイ洗顔フォーム」「マイルドクレンジングバーム」を新発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、毎日の洗顔やクレンジングを、マイルドな使い心地で使用できる「マイルド洗顔料・クレンジング」シリーズの新たなアイテムとして、「パックもできるマイルドクレイ洗顔フォーム」と「マイルドクレンジングバーム」を、2月18日(水)から全国の無印良品の店舗およびネットストアで順次発売します。あわせて、リニューアルした「マイルドミルククレンジング」と、洗い上げた肌をやさしくふき取る「生成コットンフェイスタオル」も同日より順次発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。ケア用品においては、使用する原料を厳選し、デリケートな肌に配慮した商品を手に取りやすい価格で提供しています。

今回は、毎日の洗顔やクレンジングにおいて、お好みのテクスチャーや洗い上がりでアイテムを選べるよう、新たなアイテムを追加するとともに、一部アイテムをリニューアルしました。

洗顔に使えるアイテムとして、新たに「パックもできるマイルドクレイ洗顔フォーム」を発売します。毎日の洗顔としてはもちろん、パックとしても使える2通りの使い方ができるクレイ洗顔フォームです。

クレンジングアイテムでは、新たに「マイルドクレンジングバーム」を発売します。低刺激性のクレンジングバームで、メイク汚れはもちろん、毛穴の黒ずみや角栓まで落とすことができる、なめらかでとろけるようなテクスチャーが特長です。また、「マイルドミルククレンジング」をリニューアルし、クレンジング力と洗い上がりのしっとり感をアップさせました。

さらに今回、洗顔・クレンジングアイテムと一緒に、日々のケアに使えるアイテムとして、「生成コットンフェイスタオル」を新たに発売します。洗い上がりの肌の水分をやさしくふき取ることができる使い切りのフェイスタオルで、毛羽立ちが少なく、なめらかな肌触りが特長です。

■洗顔アイテム

「パックもできるマイルドクレイ洗顔フォーム（携帯用）」 30g 税込390円

「パックもできるマイルドクレイ洗顔フォーム」 150g 税込990円

毎日の洗顔としてだけでなく、パックとしてもお使いいただけるクレイ洗顔パックです。４種のクレイ(*1)と、もみ殻由来の墨を配合し、毛穴の汚れや過剰な皮脂、古い角質をすっきり落とし、透明感のあるなめらかな肌に整えます。外出先でも使用できる携帯用サイズもご用意しました。天然由来成分(*2)100%です。

合成香料無添加／合成着色料無添加／無鉱物油／パラベンフリー／フェノキシエタノールフリー/アルコールフリー／シリコンフリー／アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません）/スティンギングテスト済み（すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません）

■クレンジングアイテム

「マイルドクレンジングバーム」 スパチュラ付/90g 税込1,290円

低刺激性のクレンジングバームです。メイク汚れが気になる毛穴の黒ずみや角栓まで落とします。うるおい成分としてヒアルロン酸、セラミドを配合しました。なめらかでとろけるようなテクスチャーが特長です。天然由来成(*2)100%です。

合成香料無添加／無着色／無鉱物油／パラベンフリー／フェノキシエタノールフリー/アルコールフリー/アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません）/スティンギングテスト済み（すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません）

「マイルドミルククレンジング（携帯用）」 50mL 税込390円

「マイルドミルククレンジング」 200mL 税込990円

「マイルドミルククレンジング（詰替用）」 180mL 税込890円

低刺激性のミルククレンジングです。メイクとのなじみが良く、肌への負担が少ない乳液タイプです。うるおい成分としてヒアルロン酸、セラミドと5種のアミノ酸(*3)を配合しました。旧品よりもクレンジング力、洗い上がりのしっとり感をアップさせました。 ボトルを捨てずに繰り返し使える詰替用に加え、外出先でも使いやすい携帯用サイズもご用意しました。天然由来成分(*2)100％です。

合成香料無添加/無着色/無鉱物油/弱酸性/パラベンフリー/フェノキシエタノールフリー/アルコールフリー/アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません）/スティンギングテスト済み（すべての方に皮膚刺激が起きないわけではありません）

(*1) カオリン、タナクラクレイ、ベントナイト、モロッコ溶岩クレイ

(*2) 天然成分を化学的に反応させた成分を含みます。

(*3) アラニン、アルギニン、グルタミン酸Ｎａ、セリン、プロリン



■ケアアイテム

「生成コットンフェイスタオル」 60枚入り 約20×20cm 税込499円

毛羽立ちが少なく、やわらかな肌触りで、水分をやさしく拭き取ります。使い切りなので、衛生的です。吊るして使うことができるよう、パッケージに穴が開いているので、S字フックなどを使用してタオルハンガーなどに掛けて使用することができます。

良品計画は、今後も「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、生活者の皆様に「役に立つ」商品とサービスの提供を行ってまいります。