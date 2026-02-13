東京電力グループの日本ファシリティ・ソリューションが、設備の予知保全をはじめとした全社データをクラウドのデータ活用基盤へ集約

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤）は、東京電力グループの日本ファシリティ・ソリューション株式会社（以下、JFS）が設備の予知保全をはじめとするサービス領域や、業務最適化などのバックオフィス領域、さらには経営の意思決定領域まで、得られたデータを企業活動全体に生かすべく、クラウドを活用した全社データ活用基盤を、データ分析基盤「Dr.Sum」とデータ活用プラットフォーム「MotionBoard」を導入し構築したことをお知らせします。

設備の運転状況を可視化、分析することで効率的な設備運用の取り組みを進めながら、意思決定の質を高めるデータドリブン経営を加速させています。

コアな素データが正確に長期保管され、サービス／経営／業務処理の各領域で分析が浸透することで、予知保全・サービス最適化、データドリブン経営、業務全体最適化等で活用■背景

総合エネルギーサービス事業で成長を続けるJFSは、2023年に全社データ活用構想を策定し、長期保管されたデータを活用した予知保全やサービス最適化、データドリブン経営の実現を目指していました。しかし、データは複数システムに分散し、設備ごとの仕様の違いも大きく、既存の他社BIツールではデータの収集自体が困難な状況でした。さらにExcel中心の業務が定着していたことで、データ収集は属人化し、手作業による加工の工数も増大し、過去・現在、将来のデータを横断した分析も難しい状況でした。特にデータの収集については、マスタのデータ項目やフォーマットが多様で、同じマスタでもシステムリプレースなどによりデータ項目が変わるため、蓄積データの情報の連続性が保てず、案件情報の長期保存が課題でした。

そこで、手作業で行っていたデータの収集や蓄積の自動化を叶える新たなデータ活用の環境整備を検討し、Dr.Sum、MotionBoard、Excelなどシステム化されていない現場のスモールデータを効率的に収集する「SmallData Manager」を導入しました。

導入のポイントは以下です。

・API連携によるデータ取り込みの自動化

・Dr.SumとMotionBoardにより、DWHとBIが連携するデータ基盤

・SmallData ManagerによるExcelデータを含めた一元管理

■導入効果

2024年11月に新データ活用基盤が本格稼働しました。JFSでは、ICT統括室と現場部門が密接に連携し、 API連携とExcelデータの統合によりデータ収集の自動化と一元管理を実現しました。また、設備の運転状況を可視化、分析することで効率的な設備運用の取り組みを進めながら、意思決定の質を高めるデータドリブン経営を推進しています。



・予測値と実績値の精度高い補正処理

太陽光発電による電気を送配電ネットワーク経由で送る自己託送の運用サービスでは、MotionBoardから30分単位で予測値と実績値とのズレを分析し精度の高い補正処理が可能になったほか、365日運用されるデータの自動取り込みと反映が容易になりました。

・経営管理データ分析

中期計画の予算策定では、以前はExcelで複数部署からデータを吸い上げ集計し再度Excelで確認する必要がありましたが、新データ基盤ではダッシュボード上で各部署の情報を、過年度情報の推移や今後の計画や想定も含めて経年前年比較が容易になり、全社的な意思決定の迅速化に寄与しています。

・データ連携の自動化による工数削減

これまで週1回以上発生していた案件情報や各設備の運転データの取り込みの加工作業は、Dr.SumのAPI経由やバッチによるファイルの自動取込で簡単に自動連携が可能になりました。

・現場のExcelデータを含めた一元管理

SmallData Managerを活用し、形式の異なるシステム外のExcelデータもDr.Sumへ集約し、一元管理を実現。ユーザー部門とっての使いやすさと機能を備えたダッシュボードを実現しました。



今後、JFSではAI機能の活用も視野に入れデータを最大限活用し、データ活用基盤の強化を検討しています。

■事例紹介

URL：https://www.wingarc.com/product/usecase/1437.html

■日本ファシリティ・ソリューション株式会社について

設立 ：2000 年 12 月 14 日

所在地 ：東京都品川区

事業内容：個別機器の計測・見える化等のエネルギーマネジメント事業、エネルギーサービス事業、エネルギーコンサルティング事業

URL ： http://www.j-facility.com/

■MotionBoardについて

「MotionBoard」は、さまざまなデータを価値ある情報に変えて、直感的な操作性でリアルタイムに状況を把握できるデータ活用プラットフォームです。多種多様な業界、業種にわたり3,900社以上（※1）の豊富な導入実績があります。現場データやシステムデータに接続できるため、リアルタイムなデータ活用ができスピーディな判断を支援します。

https://www.wingarc.com/product/motionboard/

■Dr.Sumについて

「Dr.Sum」は、散在する企業の大量データを統合・活用するためのデータ分析基盤です。特許取得の高速集計データベースエンジン、ユーザーインターフェイス、データ連携ツールなど企業のデータ活用に必要な機能を網羅しており、いずれもノーコード開発が可能な設計で7,700社以上（※1）の導入実績があります。 また、国税庁公認の第三者機関であるJIIMAの定める「電子帳簿ソフト法的要件認証」「電子書類ソフト法的要件認証」「電子取引ソフト法的要件認証」を取得しています。

https://www.wingarc.com/product/dr_sum/

■SmallData Managerについて

システム化されていない社内に散在するExcel、CSV等のスモールデータを収集・整備し、ノンプログラミングで加工処理を自動化し、現場の一時データの活用を実現します。

https://www.wingarc.com/service/dataring/smalldata/



また当社は「日経コンピュータ 2025年9月4日号 顧客満足度調査 2025-2026」データ分析・利活用支援ソフト／サービス部門において4連続1位を獲得しています。

※1 クラウド版とパッケージ版の累積社数（2025年2月末）

