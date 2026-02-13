マクアケが第6回「アトツギ甲子園」のオフィシャルスポンサーとして協賛

株式会社マクアケ

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」を運営する株式会社マクアケは、2026年2月27日に開催される中小企業庁主催「第6回 アトツギ甲子園」のオフィシャルスポンサーとして協賛します。 全国から集まる志高い後継者（以下、アトツギ）たちの挑戦を後押しし、日本各地の伝統や技術を次世代へつなぐプラットフォームとして、大会の成功を支援します。

本協賛を機に、全国各地のアトツギたちの挑戦を新商品デビューだけで終わらせず、持続的な事業成長へと導くプラットフォームとして、地方創生への貢献をさらに深化させてまいります。





■背景

当社は2013年の創業以降、「Makuake」サービスの運営を通じ、これまで48,000件以上の新商品や新サービスを送り出してきました。加えて当社ではこれまで、日本各地のものづくりやサービスに携わる数多くのアトツギの皆様の新商品・サービスデビューに伴走してきました。全国各地に長い歴史を持つ多くの中小企業を有している日本において、地方経済の活性化にアトツギ企業の躍進は欠かせません。

一方で多くの中小企業において、事業承継は大きな課題となっており、およそ半数が後継者不在とも言われています※。

「アトツギ甲子園」は、全国各地の中小企業・小規模事業者の後継予定者が、既存の経営資源を活かした新規事業のアイデアを競うピッチイベントです。自らの覚悟を言語化し、社会に向けて新しい挑戦を発信し、評価してもらう重要な場でもあります。

当社は「アトツギ甲子園」の取り組みに強く共感し、これからも全国のアトツギたちの挑戦を支え、持続的な事業成長を支援していくためにオフィシャルスポンサーとして協賛します。

※2025年版 中小企業白書





■弊社事業とアトツギ実行者の活用について

マクアケでは現在、新商品・サービスのデビューのプラットフォームである「Makuake」（DEBUT）サービスに加えて、「Makuake」前の商品企画支援等のPLANフェーズの支援、「Makuake」後の一般販売・事業成長支援のGROWTHフェーズの支援としてEC販売・プロモーション・物流をマクアケが代行し、販路拡大を支援する「Makuake STORE for ECモール」、そして生活者の声とデータを活用した事業者向けリサーチサービス「Makuakeインサイト」サービス等を展開しています。

当社は、実行者がこのPLAN・DEBUT・GROWTHのサイクルを繰り返すことで持続的な事業成長が実現できるよう伴走しており、アトツギ実行者もこれらのサービスを活用しています。



○「Makuake」活用事例

＜インターナショナルシューズ（大阪府）＞

自社ブランドである「brightway」デビューの際に「Makuake」実施。婦人靴ブランドのOEMで培った技術力で、フォーマルでもカジュアルでも履けるレザースニーカーを発売。「Makuake」実施後は、百貨店での取り扱いや多くのコラボレーションをするなど、自社ブランドとしても大きな成長を遂げています。

○「Makuake STORE for ECモール」活用事例

＜ニッケンかみそり（岐阜県）＞

刃物の町、岐阜県関市のカミソリメーカーとして、その職人技を凝縮した究極の耳毛抜きを「Makuake」でデビューさせ、現在、「Makuake STORE for ECモール」で継続発売中。ストア内でも常に売り上げ上位にランクインしています。

○「Makuakeインサイト」活用事例

＜横鹿（佐賀県）＞

有田焼や波佐見焼などの器の卸問屋がお手入れ簡単な有田焼土鍋蒸し「おせいろん」を開発。「Makuake」実施後、一般販売に向けてサポーター調査を実施し、インサイトを分析する予定です。

マクアケでは新商品デビューの場である「Makuake」だけに留まらず、生活者の声を聞き、商品をアップデートしていくことに伴走することで、アトツギの事業成長に寄与していきたいと考えています。

今後も当社は、全国アトツギの挑戦への事業成長伴走を通じて、ビジョンに掲げる「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」を目指します。



■「Makuake」サービス概要

サービス名：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」

「Makuake」は、プロジェクト実行者が開発背景等のストーリーとともに発表する新商品や新サービスを、サポーターが応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

「Makuake」公式サイト：https://www.makuake.com/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1274816320

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android

「Makuake」出品者向けサイト：https://lp-mk-2.makuake.com/





■「Makuakeインサイト」サービス概要

サービス名：生活者の本音から、未来のヒットを創る「Makuakeインサイト」

新商品が集まる「Makuake」ならではの「応援購入データ」と「感度の高い生活者の声」を基に、新商品開発・新規事業開発における意思決定をサポートします。「顧客インサイト」を可視化し、企画の精度向上から投資判断までを一気通貫で支援することでヒット商品の創出を実現します。

URL：https://pages.makuake.com/insight





■「Makuake STORE for ECモール」サービス概要

サービス名：商品を預けるだけで、ECモールへ販路拡大「Makuake STORE for ECモール」

「Makuake」での新商品デビュー後、楽天市場・Yahoo!ショッピング・TikTok Shopといった大手ECモールへの出品・販売・プロモーション・物流を代行し、挑戦者の持続的な事業成長を支援します。

「楽天市場」ページURL：https://www.rakuten.co.jp/makuake-store/

「Yahoo!ショッピング」ページURL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/makuake-store/

「TikTok Shop」ページURL：https://vt.tiktok.com/ZSDHr4CGC/?page=TikTokShop

※TikTok Shopの上記URLはスマートフォンよりアクセスください





■株式会社マクアケ 会社概要

代表者：代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-12 青葉台イーストビル1F

設立：2013年5月1日

事業内容：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」、生活者の声とデータを活用した事業者向けリサーチサービス「Makuakeインサイト」、「Makuake STORE」及び「Makuake STORE for ECモール」等の一般販売支援サービス等の運用 等

URL：https://www.makuake.co.jp/

