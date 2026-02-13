【Reflect】2026 Spring & Summer LOOKBOOK Vol.1『EVOLVE IDENTITY』を2月13日(金)よりWEBサイトにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「Reflect（リフレクト）」（https://store.world.co.jp/s/brand/reflect/(https://store.world.co.jp/s/brand/reflect/)）は、2月13日(金)より公式WEBサイトにて2026年春の新作コレクションを公開いたします。

百貨店を中心に展開するReflect（リフレクト）は、いつも新しい感度にあふれながら自分らしく輝き女性らしい優しさ、柔らかさを忘れず、ものづくりに拘った日常のシーンに寄り添うアイテムを展開するレディースブランドです。

2月13日（金）から公開する新コレクションのテーマは 『EVOLVE IDENTITY（進化するアイデンティティ）』。オフィスでも着られる上品さを保ちながらも、堅苦しさを感じさせない柔らかな雰囲気が、休日にカジュアルダウンしたコーディネートに合わせても、手抜きに見えない洗練されたスタイルを提案いたします。

Reflect のアイデンティティに、少しだけ今のエッセンスをプラスしたコレクションを、ぜひご覧ください。

新作コレクションカタログはこちら(https://store.world.co.jp/s/brand/reflect/catalog/26march/vol1/)

【 コレクションより一部LOOKご紹介】

Coat \26,950

Shirt \13,970

Pants \15,950

Scarf \6,600

Bag \12,980

Cardigan \14,960

Blouse \17,930

Pants \18,920

Bag \10,450

Shirt \13,970

Skirt \15,950

Scarf \7,700

Necklace \6,930

Shoes \14,960

Pullover \13,970

Skirt \16,940

Necklace \6,600

Scarf \6,600

Blouson \20,900

T-shirt \5,390

Pants \15,950

Bag \12,980

Shoes \14,960

※商品の価格はすべて消費税込みの表示です。

【 Brand Concept 】

自分の価値観を持ち、

「家庭」と仕事、「趣味」と仕事、「育児」と仕事・・・

職場（キャリア）の自分と、その他の自分を両立させてくれる服。

いつも新しい感度にあふれながら自分らしく輝き

それでいて女性らしい優しさ、柔らかさを忘れない。

そんな「アンドキャリア」な女性のためのブランド。

