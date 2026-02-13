【速報】『2026 NCT DREAM TOUR ＜THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM＞ FINALE』KNTV で 3/28(土) 韓国から生中継！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、NCT DREAMのワールドツアー『 2026 NCT DREAM TOUR FINALE 』を韓国から生中継することを決定いたしました。

(C)2026 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

NCT DREAM の4回目となるワールドツアーの集大成と言えるフィナーレ公演が、3月20日～22、27～29日、ソウルのKSPO DOMEで開催されます。世界中のシズニが集結する圧倒的なスケールで、可愛らしい曲から大人の魅力全開なステージまで、 NCT DREAMを多面的に堪能できる公演です。

KNTVでは、28日（土）の公演を韓国から字幕付き生中継でお届けします。デビューから10年、めきめきと成長を遂げてきた彼らのフィナーレならではのパフォーマンスにご期待ください。KNTVで是非、字幕付きリアルタイムでご覧ください。

■＜生中継＞

『2026 NCT DREAM TOUR FINALE』

3月28日（土） 午後6：00～ 韓国から生中継！

出演：NCT DREAM

※日本語字幕付き。

※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、ケーブルテレビ（J:COM、イッツコム、K-CAT、CNCiほか）、ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/

■「KNTV」関連サイト・公式SNS

●公式サイト：https://kntv.jp

●X：https://x.com/kntv_info

●YouTube：https://www.youtube.com/@kntv990

●Instagram：https://www.instagram.com/kntv_official

●LINE：https://page.line.me/122nochs?openQrModal=true