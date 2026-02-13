【速報】『2026 NCT DREAM TOUR ＜THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM＞ FINALE』KNTV で 3/28(土) 韓国から生中継！
株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、NCT DREAMのワールドツアー『 2026 NCT DREAM TOUR
(C)2026 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
NCT DREAM の4回目となるワールドツアーの集大成と言えるフィナーレ公演が、3月20日～22、27～29日、ソウルのKSPO DOMEで開催されます。世界中のシズニが集結する圧倒的なスケールで、可愛らしい曲から大人の魅力全開なステージまで、 NCT DREAMを多面的に堪能できる公演です。
KNTVでは、28日（土）の公演を韓国から字幕付き生中継でお届けします。デビューから10年、めきめきと成長を遂げてきた彼らのフィナーレならではのパフォーマンスにご期待ください。KNTVで是非、字幕付きリアルタイムでご覧ください。
■＜生中継＞
『2026 NCT DREAM TOUR
3月28日（土） 午後6：00～ 韓国から生中継！
出演：NCT DREAM
(C)2026 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
※日本語字幕付き。
※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。
※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。
【KNTV】
https://kntv.jp/
1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。
スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、ケーブルテレビ（J:COM、イッツコム、K-CAT、CNCiほか）、ひかりTVなどでご覧いただけます。
KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/
■「KNTV」関連サイト・公式SNS
●公式サイト：https://kntv.jp
●X：https://x.com/kntv_info
●YouTube：https://www.youtube.com/@kntv990
●Instagram：https://www.instagram.com/kntv_official
●LINE：https://page.line.me/122nochs?openQrModal=true