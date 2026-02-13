【速報】『2026 NCT DREAM TOUR ＜THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM＞ FINALE』KNTV で 3/28(土) 韓国から生中継！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、NCT DREAMのワールドツアー『 2026 NCT DREAM TOUR FINALE 』を韓国から生中継することを決定いたしました。



(C)2026 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

NCT DREAM の4回目となるワールドツアーの集大成と言えるフィナーレ公演が、3月20日～22、27～29日、ソウルのKSPO DOMEで開催されます。世界中のシズニが集結する圧倒的なスケールで、可愛らしい曲から大人の魅力全開なステージまで、 NCT DREAMを多面的に堪能できる公演です。


KNTVでは、28日（土）の公演を韓国から字幕付き生中継でお届けします。デビューから10年、めきめきと成長を遂げてきた彼らのフィナーレならではのパフォーマンスにご期待ください。KNTVで是非、字幕付きリアルタイムでご覧ください。



■＜生中継＞


『2026 NCT DREAM TOUR FINALE』


3月28日（土） 午後6：00～　韓国から生中継！



出演：NCT DREAM


(C)2026 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.



※日本語字幕付き。


※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。


※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。


※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。



