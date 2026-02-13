NARSのアイコン「ライトリフレクティング セッティングパウダー プレスト N」に、待望の新色が登場＜本日発売＞

LIGHT REFLECTING SETTING POWDER

SHADE EXTENSION

資生堂ジャパン株式会社MORE SHADES. YOUR LIGHT.

アジア地域で販売個数No.1*を誇る、NARSのアイコン「ライトリフレクティング セッティングパウダー プレスト N」に、待望の新色が登場。フランソワ・ナーズの哲学を体現する“光の反射”による透明感はそのままに、繊細なスキントーンのシェードが肌にシームレスに溶け込み、赤みなどの肌悩みを自然にカモフラージュ。ウエイトレスな心地よさとともに、まるで素肌そのものが美しくなったかのような仕上がりを叶えます。アイコニックなフォーミュラがメイクをセットし、テカリや化粧崩れを防ぎながら、洗練されたルミナスな質感を長時間キープ。ひとはけで続く、透明感。どこにいても光を放つ、存在感のある肌へ。

*Beaute Research調べ。 2022年-2024年 アジア市場（中国・香港・日本・韓国・台湾・シンガポール・タイ）百貨店・ブティックのコンパクトパウダー売上個数

新1色 | 2026年2月13日（金）新発売

LIGHT REFLECTING SETTING POWDER-PRESSED N

■NARSライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N

税込価格6,490円（本体5,900円＋税)

IMPROVES THE LOOK OF SKIN

NARS独自のライト・リフレクティング・コンプレックス(TM)*¹を配合したパウダーが、光を巧みに反射し、肌に澄んだ透明感をもたらします。気になる小ジワや肌悩みを自然に目立たなくし、均一でなめらかな、若々しい印象へ。さらに、保湿成分グリセリンを配合し、乾燥から肌を守りながら、快適なコンディションをキープします。

＊1・・・*アルゲ（海藻）エキス〔アスコフィルムノドスムエキス〕(なめらか成分)｜ポリネシアミネラル海水[海水](保湿成分)｜ライトアクティブ・マイクロプリズム〔酸化チタン、酸化鉄、マイカ〕(光反射成分)

INVISIBLE, WEIGHTLESS FINISH

すべてのスキントーンに溶け込むニュートラルシェード。繊細なスキンシェードが肌にシームレスになじみ、赤みなどの肌悩みを自然にカモフラージュ。ウエイトレスな心地よさとともに、まるで素肌そのものが美しくなったかのような仕上がりを叶えます。エフォートレスにメイクをフィックスし、自然な輝きを纏った洗練された肌へ。それは、フランソワ・ナーズが追求する、メーキャップが映えるモダンな肌。

PHOTOCHROMIC TECHNOLOGY

ミネラルパウダーを配合。光を巧みにとらえ、肌トーンを均一に補正しながら、太陽光やカメラのフラッシュによる白浮きを防止。どんな光の下でも、健康的で自然な肌色を演出します。

★NEW★

FOG

[品番] 05555

ライト

CRYSTAL

[品番] 5894

トランスルーセント