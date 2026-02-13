ひな人形のまち・埼玉県鴻巣市の『眼鏡市場 エルミこうのす店』が2026年2月20日（金）リニューアルオープン

株式会社メガネトップ

全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、埼玉県鴻巣市の「エルミこうのすショッピングモール」2階にある『眼鏡市場 エルミこうのす店』を、2026年2月20日（金）にリニューアルオープンします。

リニューアルのポイント

１．豊富な商品を比較しながら、気軽に試着できる店内

店内全体の見通しを向上させるため、高さのある什器を減らすことで、通路からでも店内の様子や商品が把握しやすくなりました。開放的な空間へと刷新されたことにより、立ち寄りやすく、気軽に試着を楽しむことができるようになっています。

さらに、メガネ選びの楽しさを感じられるよう壁面什器を増設し、豊富な商品を一目で見渡せるレイアウトを採用しました。柱に新設した壁面什器では、白色の照明を当てることで、メガネやサングラスの色味やデザインが明確になり、似合う一本を直感的に見つけやすくなっています。

２．商業施設内でも安心できる補聴器サロン

店内奥に新設した「補聴器サロン」では、経験豊富な専門スタッフが、聞こえに関する相談や補聴器選びを丁寧にサポートします。遮音設備を備えた聴力測定室を完備しているため、商業施設の賑やかな環境の中でも、正確な聴力測定が可能です。また、最新機能を搭載した補聴器の試聴や、複数メーカーの機種の聞き比べもでき、自分に合った補聴器を納得いくまでお選びいただけます。

10日間限定の特別イベントを開催

１.ハズレくじなし！抽選会

期間中5,000円（税込）以上ご購入いただくと、豪華景品が当たる抽選会に参加いただけます。

期間：2026年2月20日（金）～ 3月1日（日）

対象：5,000円（税込）以上ご購入されたお客様

景品：エルミお買い物券 2,000円分（20名様）

ハーゲンダッツギフト券（30名様）

眼鏡市場オリジナル LOGOSコラボトートバッグ（40名様）

眼鏡市場オリジナル メガネ拭き（300名様）

２.いっしょ割

期間中、メガネ・サングラスを2本以上一緒にご購入いただくと、購入本数に応じた特典が受けられます。

期間：2026年2月20日（金）～ 3月1日（日）

対象：メガネ・サングラスを2本以上ご購入されたお客様

特典：2本ご購入で合計1,000円OFF

3本ご購入で合計2,000円OFF

※ 4本以上ご購入の場合も、購入本数に応じた特典が受けられます

鴻巣雛を通じて生まれる、まちの賑わいと交流

ひな人形は、女の子の健やかな成長や幸せを願って飾られる伝統的な節句飾りで、古くから日本各地で親しまれてきました。鴻巣市は、約400年にわたる人形作りの歴史を持ち、「鴻巣雛」は江戸時代から受け継がれてきた高い技術により、現在も貴重な地場産業として伝えられています。

「鴻巣びっくりひな祭り」は、こうした伝統文化を広く発信するとともに、市民全員でひな祭りを楽しみ、市外からの観光客を迎えて、まちを明るく元気にすることを目的に開催されているイベントです。これまでに21回の開催実績があり、観光協会や市民ボランティアの協力により運営されています。

22回目の開催となる「鴻巣びっくりひな祭り2026」は、2026年2月20日（金）から3月7日（土）の期間、メイン会場である「エルミこうのすショッピングモール」にて、無病息災を願う行事として実施されます。

会場では、高さ約7mを誇る“日本一高いピラミッドひな壇”の展示が行われ、31段の壇にずらりと並ぶ迫力あるひな人形は、訪れる人々を魅了します。また、市内各所のサテライト会場でも多彩なひな人形が展示され、季節感のある工夫を凝らした飾り付けを楽しむことができます。

店舗概要

店舗名 眼鏡市場 エルミこうのす店

営業時間 10:00～20:00

取扱商品 メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器

所在地 〒365-0038 埼玉県鴻巣市本町1丁目1-2 エルミこうのすショッピングモール2F

電話番号 048-541-5828

駐車場 共用駐車場あり（700台）

アクセス JR鴻巣駅より徒歩約2分

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤 昌宏

設立年月 1980年5月

資本金 1億円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です